¿Juan Gabriel sigue vivo? Hombre idéntico al 'Divo de Juárez' es captado en París

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En las últimas horas, un video grabado en París ha puesto a las redes sociales de cabeza. Y es que un hombre idéntico al 'Divo de Juárez' fue captado caminando por la capital francesa, lo que desató miles de comentarios y la inevitable pregunta: ¿Juan Gabriel sigue vivo?

¿Juan Gabriel sigue entre nosotros?

Las imágenes fueron grabadas en París, Francia, por el usuario de TikTok @fidelmarinlol y no tardaron en hacerse virales. El parecido del misterioso hombre con Juan Gabriel dividió opiniones en la plataforma.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que reavivó las teorías de si el intérprete de "Querida" sigue vivo. Hasta el momento, ningún familiar del 'Divo de Juárez' se ha pronunciado sobre el video viral.

Algunos usuarios aseguraron que la coincidencia era impactante y que se trataba del mismísimo Juan Gabriel. Incluso hubo quienes recordaron frases célebres del cantautor.

"Lo que se ve no se pregunta", escribió un internauta, convencido de que el hombre del video era el intérprete de Querida. Otros, en tono más burlesco, comentaron: "Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle", aludiendo a que ahora sería una versión europea del artista.

Hubo incluso mensajes llenos de nostalgia: "Ojalá que sea él, que esté vivo y disfrutando de su vejez, sin la presión y el agobio de los medios".

¿De qué murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica, California. Según el informe médico oficial, la causa fue un infarto agudo al miocardio. Su muerte ocurrió en su propia residencia.

El 'Divo de Juárez' estaba en pleno boom, con shows uno tras otro sin parar. La noche previa a su partida, cantó ante miles de seguidores sin mostrar signos de alerta. Sin embargo, allegados aseguraron que el cantante arrastraba problemas de salud que prefería mantener en silencio.

De acuerdo con el parte forense emitido en Estados Unidos, no se hallaron rastros de violencia ni sustancias nocivas en su organismo. Así, el reporte oficial descartó cualquier hipótesis de suicidio o intervención externa, confirmando que la muerte del 'Divo de Juárez' fue natural.

Lo cierto es que el video grabado en París, donde se observa a un hombre idéntico al 'Divo de Juárez', ha desatado una ola de especulaciones. A casi diez años de su partida, el nombre de Juan Gabriel vuelve a acaparar titulares y a poner en duda si realmente sigue vivo o si todo se trata de una simple coincidencia.