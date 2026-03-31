Melissa Klug y Samahara Lobatón confiesan que quieren vivir fuera de Perú: "Mi marido está allá"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Samahara Lobatón son dos de las figuras más controversiales de la farándula peruana. Sin embargo, ambas confesaron que tendrían en mente irse a vivir fuera del país, abandonando todo lo que conocen hasta ahora. La confesión sorprendió a sus compañeros de 'La Granja VIP', quienes incluso se ofrecieron a asesorarlas para que puedan dejar el país.

¿Melissa y Samahara se van del Perú?

La empresaria y la influencer siempre están teniendo conversaciones muy subidas de tono durante su participación en el reality de supervivencia. Esta vez, se pusieron a hablar sobre los planes familiares que tienen, ya que Melissa aún tiene una hija pequeña, mientras que Samahara tiene una niña y dos bebés.

En medio de todo, Melissa sorprendió al anunciar que tendría en mente irse del país. "Sí tengo la idea de irme a vivir allá, a Estados Unidos", se le escucha decir a la expareja de Jefferson Farfán. Enseguida, su hija Samahara confesó que también tiene los mismos planes, y la razón fue aún más sorprendente.

"Me voy también. Si mi marido está allá, ¿qué hago acá? ", dijo la joven, haciendo referencia al padre de su primera hija, Youna, quien recientemente ha sido vinculado tras su ruptura con Bryan Torres.

Algo que también llamó la atención de los espectadores es que Melissa nunca tomó en cuenta la opinión de su actual pareja, Jesús Barco, quien también forma parte del reality, pero al parecer no estaba enterado de los planes de la empresaria. ¿También optará por dejar el país y su carrera futbolística?

La pelea de Melissa, Samahara y Gabriela Herrera

La discusión empezó cuando Gabriela Herrera lanzó duros comentarios en medio del malestar de algunos participantes por la llegada de Jesús Barco a "La granja VIP".

En plena confrontación, la bailarina dejó entrever que dentro del formato existiría un trato preferencial, comentario que encendió los ánimos en la casa. La situación subió de tono cuando Samahara Lobatón respondió y Melissa Klug decidió salir en defensa de su hija.

En medio del cruce, Gabriela Herrera lanzó fuertes calificativos contra Samahara. "Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de mi....", expresó entre gritos, visiblemente alterada. Ante esto, Melissa Klug reaccionó de inmediato y salió en defensa de su hija. "Bonita eres", respondió con evidente ironía, lo que intensificó el momento.

La bailarina no se quedó callada y contestó con enojo frente a todos los presentes. "Me chu... un hu... lo que me quiere decir", replicó, elevando aún más la tensión en el set.

El intercambio generó sorpresa entre los compañeros, quienes intentaron intervenir para evitar que la situación continúe escalando. Durante el enfrentamiento, Diego Chávarri y Jesús Barco tuvieron que acercarse para separarlas y tratar de poner calma en medio de los insultos y recriminaciones.

Es así que, las declaraciones de Melissa Klug y Samahara Lobatón no pasaron desapercibidas y dejaron abiertas varias interrogantes sobre su futuro. Mientras ambas evalúan mudarse a Estados Unidos, queda en duda qué pasará con sus parejas, familias y carreras, generando expectativa entre sus seguidores y el público del reality.