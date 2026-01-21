Martín Vizcarra: Dejan al voto pedido de suspensión de sentencia por casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto este miércoles 21 de enero, la solicitud que busca suspender temporalmente la condena de 14 años de cárcel impuesta al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

A través del requerimiento formulado por su defensa legal, el exmandatario busca recobrar su libertad después de que fuera internado en el penal de Barbadillo a finales de noviembre del 2025, al ser condenado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio.

Decisión del colegiado se notificará a las casillas electrónicas de las partes del proceso, tras evaluar los argumentos de la defensa como arraigo laboral, familiar y estado de salud del exmandatario. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 21, 2026

Pedido de libertad en suspenso

A través una audiencia llevada a cabo por la Sala, los magistrados escucharon los fundamentos de las partes. Por parte del exmandatario del Perú entre 2018 y 2020, su abogado Erwin Siccha, sostuvo que se debe declarar su libertad por tener arraigo laboral y familiar. Asimismo, porque asistió a todas las audiencias del juicio oral, demostrando su predisposición para colaborar con la justicia.

Otro punto que consideró vital en favor de su defendido, es el estado de salud que padece el expresidente. Como se recuerda, desde su internamiento en el penal de Barbadillo, ha sido trasladado hasta en tres ocasiones al Hospital de Ate, primero, por una crisis hipertensiva severa y, últimamente, por unas citas programadas en la especialidad de urología.

Desde el Ministerio Público ratificaron la condena emitida por el Poder Judicial, al señalar que el caso cumplió con todos los medios probatorios y tópicos para declarar culpable al exjefe de Estado. Tras escuchar a ambas partes, el colegiado informó que notificará su decisión a las respectivas casillas electrónicas, de acuerdo en el plazo de ley.

Condenado en su condición de exgobernador regional de Moquegua

Tal como se recuerda, el expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado el 26 de noviembre del 2025, en su condición de exgobernador regional de Moquegua, a 14 años de cárcel efectiva por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

De acuerdo con el fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exmandatario recibió 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos en referencia.

Cabe señalar que, ambas constructoras admitieron haber sobornado al exjefe de Estado a cambio a adjudicarse las licitaciones de las mencionadas obras, a través de un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público.

Del mismo modo, la Sala dispuso el pago de una reparación civil en favor del Estado, suma que asciende a los S/2.336.000 , la cual deberá cubrir Vizcarra Cornejo, junto con los terceros civilmente responsables (ambas compañías). Además, deberá cumplir 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900.

Desde la defensa del exmandatario confían en lograr la libertad del fundador de Perú Primero, a casi dos meses de ingresar a prisión por segunda vez por el mismo hecho.