Melissa Klug desmiente encuentro con Cueva en Brasil y revela que viaje fue para rezarle a la Virgen Aparecida

Melissa Klug ha estado en el ojo de la tormenta tras la revelación de su Movimiento Migratorio que expuso múltiples viajes a Brasil. Ante los rumores que sugerían un posible encuentro con Christian Cueva, quien jugó en São Paulo entre 2016 y 2018, decidió aclarar los hechos y no solo desmintió las especulaciones, sino que también explicó la verdadera razón detrás de sus constantes idas al país carioca: visitar a la Virgen Aparecida.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre viajes a Brasil?

En una entrevista con una reportera de 'América Hoy', Melissa Klug fue cuestionada sobre sus visitas a Brasil, especialmente durante el año 2017, cuando se rumoraba que podría haber viajado para encontrarse con Christian Cueva.

Ante esto, Melissa Klug fue contundente y compartió detalles sobre su devoción a la Virgen Aparecida, cuya basílica se encuentra en São Paulo. "Voy desde el 2000 a Brasil y siempre a la virgen aparecida, que soy devota", declaró la empresaria, destacando que sus viajes tienen un propósito espiritual y no están relacionados con ninguna persona en particular.

Para apoyar sus declaraciones, Melissa Klug compartió un collage de fotos que muestran fechas y lugares específicos de su estancia en Brasil. Una de las imágenes, con fecha del 26 de febrero de 2017 a las 3:58 p.m., la muestra en São Paulo, mientras que otra foto la sitúa en un carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro el 27 de febrero de 2017, a las 2:02 a.m.

Estas imágenes fueron clave para Melissa Klug, ya que buscaban demostrar que sus visitas a Brasil han sido públicas y no tienen ninguna relación con los rumores que la vinculan con Christian Cueva.

Melissa Klug desmiente romance con Cueva

A raíz de las recientes declaraciones de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien mencionó a Melissa Klug en un contexto de supuestas infidelidades, la empresaria decidió enfrentar los rumores de manera directa.

"He sido clara desde el principio, no tengo nada que ocultar. Mis viajes a Brasil son por motivos religiosos, y no tengo ninguna relación con Christian Cueva más allá de un saludo cordial", afirmó Melissa Klug, quien también expresó su deseo de que se respeten su vida personal y sus creencias.

Melissa Klug ha decidido poner fin a los rumores que la rodean respecto a sus viajes a Brasil y su supuesto vínculo con Christian Cueva. Con pruebas en mano y un firme testimonio, la empresaria dejó en claro que sus visitas al país carioca están motivadas por su fe y no por encuentros con el futbolista.