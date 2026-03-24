Álex Valera y su inesperada promesa como '9' de la selección peruana

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con el inicio de un nuevo ciclo en la selección peruana, Álex Valera empieza a perfilarse como el '9' del equipo liderado por Mano Menezes y no dudó en hablar sobre su compromiso, dejando una inesperada promesa.

La 'Bicolor' se prepara para una nueva era

Nuestra selección peruana ya tiene todo armado para una nueva fecha FIFA, ahora con el estreno de Mano Menezes al mando de la 'Bicolor'. El profe apuesta por juntar a jugadores jóvenes y veteranos para ver en qué nivel estamos en este arranque.

En este contexto, la 'Bicolor' enfrentará a Senegal, un rival de peso tras haber sido finalista de la Copa Africana. El partido está programado para este jueves 26 de marzo, en un duelo que marcará el inicio del nuevo proceso.

Luego, el equipo nacional tendrá otro compromiso frente a Honduras, que servirá como prueba adicional para el plantel.

Álex Valera y su rol como '9' de la 'Bicolor'

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Álex Valera, quien se perfila como el delantero principal en este nuevo esquema. El jugador expresó su visión sobre el presente del equipo y el proceso que están viviendo bajo la dirección del nuevo comando técnico.

"Recién hoy lo hemos conocido, no hemos podido conversar mucho con él, pero con el transcurso de las semanas hablaremos más", comentó Álex Valera, dejando en claro que aún están en una etapa de adaptación con el entrenador.

Además, el '9' de Universitario de Deportes destacó la importancia de los próximos encuentros. "Se vienen dos partidos importantes y nos ayudarán para lo que viene más adelante", agregó.

Álex Valera y su promesa con la 'Bicolor'

En medio de las expectativas, Álex Valera también se refirió a su compromiso con la selección y al aporte que busca brindar en esta nueva etapa. El delantero resaltó la mezcla de experiencia y juventud dentro del plantel, algo que considera clave para el crecimiento del equipo.

"Hay jóvenes, pero también muchos jugadores con experiencia y capacidad para afrontar lo que viene. Trataré siempre de aportar lo que pueda y buscar anotar goles", señaló, dejando clara su promesa como '9' de la selección peruana.

Así, Álex Valera deja en claro su compromiso con la selección peruana, resaltando su promesa de contribuir con goles y sumar al funcionamiento del equipo en el inicio del proceso de Mano Menezes, apuntando a ser protagonista en cada partido.