Melissa Klug revela que Jefferson Farfán solo le pasa pensión para uno de sus hijos: "Yo crío a sus hijos"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug sorprendió al revelar que los problemas legales con el padre de sus hijos varones aún no terminan, pese al paso de los años. La empresaria contó que los procesos judiciales continúan afectando su vida y aseguró que, además de afrontar los gastos de abogados, solo recibe una pensión para uno de sus hijos, mientras el mayor de edad, que actualmente cursa estudios universitarios, ya no cuenta con ese apoyo económico.

Durante una entrevista para el programa Café con la Chévez, la también influencer explicó que esta situación se ha prolongado por cerca de doce años. Según comentó, el conflicto se ha convertido en un desgaste constante tanto en el aspecto emocional como económico, pues debe seguir enfrentando procesos judiciales mientras trabaja para cubrir los gastos legales y atender las necesidades de su familia.

Recién en ese momento reveló que el padre de sus hijos es el exfutbolista Jefferson Farfán. Melissa Klug sostuvo que el exseleccionado nacional únicamente cumple con la pensión correspondiente al hijo menor de ambos. En cambio, afirmó que el mayor dejó de recibir ese apoyo tras alcanzar la mayoría de edad, aunque considera que debería mantenerse porque continúa estudiando en la universidad.

Asimismo, la empresaria confesó que actualmente no existe ningún tipo de comunicación entre ambos. Explicó que llevan varios años bloqueados y que, pese a tratarse de los padres de un menor de edad, no ha sido posible establecer un diálogo que permita resolver las diferencias fuera de los tribunales y poner fin a una disputa que considera demasiado extensa.

Finalmente, Melissa Klug aseguró que no busca generar una nueva polémica ni confrontar públicamente al exdeportista. Por el contrario, manifestó que su mayor deseo es cerrar definitivamente este capítulo y evitar que los procesos legales continúen prolongándose. La empresaria espera que, en algún momento, ambas partes puedan encontrar una solución que beneficie a la familia y permita dejar atrás un conflicto que se mantiene vigente desde hace más de una década.