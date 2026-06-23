Melissa Klug confiesa estar cansada de batallas legales con Farfán: "Es un desgaste emocional y de dinero"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug finalmente rompió su silencio respecto a las múltiples demandas que ha enfrentado contra Jefferson Farfán durante los últimos 12 años. La 'Blanca de Chucuito' confesó estar cansada de las batallas legales con el padre de sus hijos y aseguró que ha intentado hacer las paces con él, pero solo recibe respuestas de parte de sus abogados, por lo que ha decidido defenderse por la vía legal.

Melissa, cansada de las batallas legales con Farfán

La empresaria declaró para un programa de espectáculos, donde confesó que mantiene un enfrentamiento con la 'Foquita' desde hace 12 años y que él no la suelta. Además, aseguró que no es ella quien propicia las demandas, sino que únicamente se defiende de los procesos judiciales que él inicia.

"Yo no enjuicio, yo respondo los juicios con los que él me demanda", aseguró.

Por otro lado, comentó sobre la demanda que Jefferson Farfán interpuso en su contra, en la que le exige el pago de 300 mil dólares. Sin embargo, señaló que ha presentado una contrademanda porque no tiene otra alternativa.

"Tengo que defenderme porque si uno te demanda, tienes que responder. Tengo que pagar a mi abogado. Vamos a litigar por lo mismo, ya lo demandé. Yo también me tengo que defender", agregó.

Melissa quiso hacer las paces con Farfán

La 'Blanca de Chucuito' también confesó que en algún momento intentó solucionar sus problemas legales solicitando una conversación privada con el padre de sus dos hijos varones. Sin embargo, él se habría negado a hablar con ella, señalando que esos temas los ven sus abogados.

"No sé si él se satisface. Molesta tanto al Poder Judicial que creo que ya es caserito. Cuando he intentado conversar con él, me dice que de eso se encargan los abogados, y es mentira porque de eso se encarga él", expresó.

Finalmente, dijo sentirse sobrecargada por tantos problemas legales, ya que no cuenta con los mismos recursos económicos que el exfutbolista. Además, resaltó que ha sido ella quien se ha encargado de la crianza de sus hijos durante más de 12 años y que desea poner fin a todas las disputas judiciales.

"Esto es un desgaste emocional y económico, porque yo no tengo la plata que él tiene. Tengo que pagar a mi abogado y soy yo quien cría a sus hijos. Si bien él cumple con lo que otorgó el juez, yo crío a sus hijos; es una chambaza. Si no se cansó en 12 años, no se va a cansar nunca", concluyó.

De esta manera, las declaraciones de Melissa Klug reflejan el desgaste emocional y económico que le han generado más de una década de conflictos judiciales con Jefferson Farfán. Pese a sus intentos por alcanzar una solución directa, la empresaria asegura que las diferencias persisten, prolongando una disputa que parece lejos de terminar.