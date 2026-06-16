Michael J. Fox vuelve al cine para ser la voz protagonista en película animada 'Dragoons'

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La película animada 'Dragoons' marcará el regreso de Michael J. Fox a un papel protagónico en la actuación de voz. El reconocido actor, recordado por su trabajo en la trilogía de 'Volver al Futuro', liderará el reparto de la nueva producción de Icon Creative Studios al interpretar a Dougie, uno de los personajes principales de esta aventura fantástica centrada en dragones.

El regreso de Michael J. Fox al cine

Una vez más, el querido intérprete escénico Michael J. Fox vuelve a sorprender a la industria cinematográfica a pocos días de cumplir 65 años. En esta oportunidad será la voz de Dougie en 'Dragoons', la nueva película animada de ICON Creative Studio realizada en CGI.

El actor celebró su participación en el proyecto y destacó el mensaje detrás de la historia que ya se perfila a tener gran acogida por el público, sobre todo por los más pequeños.

"Dougie y Dart protagonizan una historia que entiendo profundamente: la idea de que algo inmenso puede estar dormido dentro de ti, esperando el momento adecuado para salir a la luz", manifestó.

De acuerdo a lo informado por Variety, el proyecto marca un nuevo capítulo en la carrera del intérprete, quien en los últimos años ha combinado su trabajo artístico con su activismo en la lucha contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 1991.

Cabe mencionar que, si bien es más conocido por sus papeles en 'Volver al futuro' y la serie de televisión 'Family Ties', Fox no es ajeno a prestar su voz a personajes animados.

En ese sentido, su voz se puede escuchar en los personajes de Disney. Cameos en Zootopía 2, 'Milo Thatch' en 'Atlantis: El imperio perdido', 'Sony', 'Stuart Little' películas y como invitados en programas como Phineas y Ferb, 'Clone High'.

¡Gran noticia! 🎬 Michael J. Fox prestará su voz para el rol principal de 'Dragoons', nueva película animada de Icon Creative Studio. 🐉 Interpretará a Dougie, un oficinista común que se transforma en un poderoso dragón. ¡Un regreso emocionante! ✨ #Dragoons pic.twitter.com/In9WekssqN — Looking Back (@lookingback1995) June 15, 2026

¿De qué tratará la película animada 'Dragoons'?

La historia de 'Dragoons' narrará la aventura de Dougie y otro joven dragón llamado Dart, quienes descubren un secreto capaz de cambiar el destino de su especie. Juntos emprenderán un viaje para despertar a los demás dragones y demostrar que incluso los más pequeños pueden generar grandes cambios.

Con este proyecto, el regreso de Michael J. Fox apuesta por la aventura, la fantasía y los valores de valentía y amistad. Además, la película estará dirigida por Mark Huckerby y Nick Ostler, guionistas conocidos por su participación en Paddington in Peru (2024).

Como vemos, la película 'Dragoons' marca el retorno del recordado actor de la trilogía de 'Volver al futuro', Michael J. Fox, al cine para darle la voz al personaje principal llamado Dougie.