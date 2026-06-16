Tom Holland lanza elogio a Julián Álvarez previo al encuentro entre Argentina vs. Argelia: ¡Serías un gran Spider-Man!

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expectativa por el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 creció tras un inesperado mensaje de Tom Holland. El actor de Spider-Man elogió públicamente a Julián Álvarez, resaltando sus condiciones físicas y confirmando que lo sigue de cerca en el Fantasy Football.

El vínculo entre el cine y el deporte internacional

Según DAZN, durante una actividad promocional en Madrid, el intérprete británico no ocultó su admiración por el estilo de juego del argentino. Holland manifestó que el delantero, apodado La Araña, posee características que lo harían destacar perfectamente como un héroe en la ficción.

"¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", indicó el actor.

La relación entre el delantero y el actor trasciende el comentario, pues Álvarez adoptó ese apodo desde sus inicios en River Plate. El jugador suele celebrar sus goles imitando el lanzamiento de telarañas, gesto que es ampliamente reconocido por los fanáticos de Marvel.

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Tom Holland le deja un mensaje a Julián Álvarez: "¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo."pic.twitter.com/UtCO0yXywP — bardeonews (@bardeonews) June 15, 2026

Incertidumbres tácticas para el debut frente a Argelia

El equipo técnico de Lionel Scaloni mantiene cautela sobre la titularidad de Julián Álvarez para el estreno. El jugador arrastra una lesión en el tobillo sufrida durante las semifinales de la Champions League, lo cual complica su presencia desde el arranque del encuentro.

La delegación argentina evalúa diariamente su evolución física antes del duelo en Kansas City. El cuerpo técnico definirá en las próximas horas si el atacante formará parte del once inicial o si sumará minutos importantes durante el transcurso del segundo tiempo del partido.

Holland también aprovechó la entrevista para analizar el rendimiento de otras figuras, mencionando a Lamine Yamal por su agilidad y velocidad. El actor inglés destacó que ambos futbolistas poseen cualidades excepcionales, comparables con los superhéroes que suelen protagonizar sus proyectos cinematográficos en Hollywood.

El jugador es conocido como "araña".

El actor compartió su perspectiva sobre los equipos favoritos del torneo. Sobre España, afirmó que es una de las mejores selecciones históricas, mientras que sobre Inglaterra, su país natal, se mostró expectante ante el funcionamiento del equipo dirigido técnicamente por Thomas Tuchel.

El debut de la Selección Argentina contra Argelia será una prueba fundamental para las aspiraciones del equipo en este Mundial 2026. Los seguidores esperan conocer la confirmación oficial sobre la participación de Julián Álvarez en este primer desafío mundialista crucial.

Este mundial presenta un cruce único entre el entretenimiento y el deporte, donde el actor identifica a Julián Álvarez como un superhéroe. Mientras la Selección Argentina se mantiene listo para su debut ante Argelia, la recuperación física del delantero es clave para el festival deportivo.