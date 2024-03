Michelle Soifer se lanza como empresaria en Gamarra: "Muy emocionada, era uno de mis sueños"

02/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante y participante de 'EEG', Michelle Soifer, remeció la farándula nacional tras revelar que está cumpliendo uno de sus mayores sueños tras emprender como empresaria en el emporio textil de Gamarra al lanzar su propia marca de ropa conocida como "Juliette".

¡Una nueva faceta!

Michelle se mostró emocionada y contenta al inaugurar este 1 de marzo, su primer local en la galería 'El Encanto', en Gamarra, asegurando que con ello buscará impresionar a todos con nuevos diseños inspirados en Europa, ya que son los que más impresión le causó a ella e incluso la ayudó a poner el nombre de su marca.

"Estoy muy emocionada y contenta porque este es un sueño que se va cumpliendo. Gamarra es un lugar excelente para los emprendedores, así que estamos aquí para ofrecer al público precios muy accesibles", comentó Soifer a los medios, siguiendo así los pasos de su compañera del reality 'EEG', Alejandra Baigorria.

No dejará la música

Tras dedicar parte de su tiempo a este nuevo negocio, Soifer aseguró que no descuidará su faceta como cantante a pesar de las críticas que recibe no solo en las redes sociales sino también en el programa donde participa, demostrando sus habilidades y destreza en una serie de juegos.

"Para estar en 'Esto es guerra' no hay edad, y no he dejado la música, sigo haciendo música", remarcó Michelle, mostrándose agradecida también por el apoyo de sus seguidores y remarcando que seguirá luchando por sobresalir como cantante dentro del género urbano.

Asimismo, marcó su distancia con Rosángela Espinoza, a quien no la ve como competencia en 'EEG' y con quien en los últimos días tuvo algunas discrepancias.

"No la veo como competencia, con ella no discuto. En cambio, con Vania Torres sí. Ella me parece una chica inteligente, deportista, regia y me da la pelea. Me encanta esa competencia porque ha vuelto a nacer esa guerrera que tenía adentro y llevaba dormida", precisó.

Apoyo de sus seguidores

Como era de esperarse, Michelle no dudó en compartir en sus redes sociales imágenes de los productos que ofrecerá en su nuevo negocio, recibiendo así el apoyo y aliento de muchos, que esperan siga adelante cumpliendo cada una de sus metas trazadas.

"Te irá super bien todo desde aquí te mando un abrazote hermosa", "muchos éxitos", "sigue para adelante", "que todos tus proyectos se logren", "y que este sea solo el inicio de todos los emprendimientos y proyectos que decidas tener en el rubro textil", fueron algunas de las principales reacciones en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Michelle Soifer dejó sorprendido a más de uno tras anunciar que se encuentra emocionada de lanzarse como empresaria en Gamarra con su nueva marca de ropa, mientras sigue impulsando su carrera como cantante de género urbano.