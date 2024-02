Rosángela Espinoza arremete contra Michelle Soifer: "Sigue en 'Esto es guerra' porque el canto no le funciona"

En el último programa de 'Esto es guerra', la tensión estalló entre las competidoras Michelle Soifer y Rosángela Espinoza, cuando esta última intervino en un enfrentamiento entre la popular 'Michi' y Vania Torres, para luego dirigir sus críticas hacia la carrera musical de la intérprete de 'La nena'.

Rosángela Espinoza no dudó en defender a su compañera Vania Torres cuando Michelle Soifer la atacaba, y aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas hacia la popular 'Michi' y su carrera musical.

La tamién conocida como 'Chica selfie' cuestionó la permanencia de Michelle Soifer en el programa de América TV, sugiriendo que su carrera como cantante no ha despegado y por eso sigue en 'Esto es guerra', comparándola desfavorablemente con otras artistas exitosas como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.

" Lo que pasa es que sigue en 'Esto es guerra' porque el canto no le funciona , hijita, no funcionas en el canto y por eso estás aquí. Yahaira, Daniela Darcourt están en los Premios Latin y tú, ¿qué haces aquí? Anda a cantar hijita si no quieres golpe. Tu bombón asesino ya pasó de moda así que actualízate y haz otra cosa", dijo Rosángela Espinoza.

Ante los comentarios de Rosángela Espinoza, Michelle Soifer optó por ignorar las críticas de su compañera y no respondió a ninguna de ellas.

Este enfrentamiento no es el primero entre Michelle Soifer y Rosángela Espinoza, recordando una reciente disputa donde 'Michi' intentó minimizar la competencia de 'Rous' en el reality 'Esto es guerra', generando un nuevo episodio de tensión entre las dos competidoras.

"¿A quién le ganaste? Te crees superior. ¿Qué te crees? Te crees el sol, hijita, no eres el sol, eres cenizas. No me menciones ni me vengas a minimizar. Yo solamente te estoy dando la misma moneda", dijo Rosángela Espinoza.