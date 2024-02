Michelle Soifer y Jefferson Farfán habrían tenido un amorío, según Jeicy: "Chris los tapaba"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jeicy Pérez, expareja de Chris Soifer, vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en revelar que Michelle Soifer mantenía un amorío con el exfutbolista, Jefferson Farfán, sin importarle que en ese tiempo aún mantenía una relación con el dominicano Kevin Blow.

Ante la creciente ola de casos de infidelidades, las picantes declaraciones de Jeicy dejaron en shock a todos al señalar que su expareja era la persona indicada para cubrir 'a los tortolitos'.

¡Chris los cubría!

A través de una entrevista a un programa de espectáculos, el cantante manifestó que Chris se encargaba de ayudar cubriendo a su hermana cada vez que tenía que encontrarse en secreto con la 'Foquita', para no levantar las sospechas; un acto similar a lo que hacía Michelle con ella cuando salía con 'Cuevita'.

"Las dos se tapaban. Cuando Michelle salía con Farfán, Chris era la que jugaba", expresó Jeicy, causando la sorpresa de muchos con sus candentes revelaciones.

¿Giuseppe Benignini ya lo sabía?

Como se recuerda, una de las exparejas de Michelle, Giuseppe Benignini ya había dado a conocer que durante su romance con él, le descubrió a la cantante y chica reality, unos candentes mensajes en su celular donde ella revelaba su interés por el futbolista e incluso le pedía dinero.

"Yo no sé si le terminó de dar, lo que sí sé y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo e inclusive veía muchas conversaciones donde le pedía dinero", confesó el popular 'Principito' lamentando que su entonces 'amor de su vida' lo estuviera engañando.

Incluso detalló que Soifer siempre tuvo un "trato cordial con Farfán y para él es comprometedor este tipo de mensajes, inclusive más hacían llamadas".

Otras revelaciones

Jeicy prosiguió revelando más detalles sobre la presunta vinculación amorosa que tuvo Chris Soifer con Christian Cueva, ya que según él Christian Cueva le transfería dinero, entre el 2018 y 2019.

"Claro porque Chris cuando salía y se perdía, ella venía con dinero, pero no le depositaba 280, ella era más cara (mil y algo de dólares)", sostuvo, incluso asegurando que el exjugador de Alianza Lima la invitaba a viajar con él a México, pero ella le decía que primero debía dejar a su familia.

El artista urbano también señaló que él sabía de todos los movimientos clandestinos de Chris, ya que logró ver en su computadora las conversaciones que mantenía con el popular 'Aladino' y le parecía sospechoso que llegara con dinero a su casa cuando ella no tenía ningún trabajo en ese tiempo.

De esta manera, Jeicy no se quedó callado y no dudó en afirmar que Michelle Soifer mantuvo un amorío con Jefferson Farfán y la persona que se encargaba de cubrirlos para que la noticia no salga a la luz, era su propia hermana Chris Soifer, sin importarles que la cantante de 'Bombón asesino' ya tenía una pareja.