Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían juntos solo por contrato: se revela el motivo de su ruptura

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha vuelto a estar en el ojo público, debido a que una conductora argentina afirmó que ellos ya habrían terminado hace bastante tiempo y se niegan a confirmarlo porque tienen un contrato con una importante productora de streaming internacional. Además, se reveló el motivo por el que la pareja decidió dar por terminada su relación.

¿Tinelli y Milett solo están juntos por contrato?

Según la popular conductora Yanina Latorre, Marcelo y Milett estarían haciendo vida de solteros luego de terminar las grabaciones de la última temporada del reality 'Los Tinelli', aunque el conductor argentino se niega a confirmar su situación por un tema de contrato.

"Ella, en Perú, dice que está soltera, pero a Marcelo, cuando le preguntas, se hace el bo**do, no dice ni que sí ni que no (...) Había un contrato firmado. Ellos tenían que viajar a Perú y Ecuador a grabar parte de la serie y Amazon Prime los llamó y les dijo que tenían que decir que volvían, pero en realidad ya estaban separados", dijo Yanina.

Asimismo, Latorre destacó que ambos prefieren guardar silencio hasta el mes de julio, fecha en que se estrena la última temporada del reality familiar, ya que al streaming no le conviene que se confirme una ruptura, pues el programa perdería interés y popularidad.

" A Prime Video le sirve que ellos vayan más como pareja y no como separados, porque si no, no tiene gracia lo que vamos a ver (en la nueva temporada del reality)", confirmó.

@apitvshows ¡Bombazo! Tinelli y Milett habrían terminado su relación pero la fingen por un reality de Prime Video. Yanina Latorre reveló detalles y la cero onda familiar. ¿Qué pensás de esta farsa? 💔🎬 #Tinelli #Espectaculos ♬ sonido original - 📺 Novedades Tv✨

¿Por qué terminaron Tinelli y Milett?

En otro momento, Yanina aseguró que el motivo por el que la pareja "rompió palitos" se debe a que Milett nunca terminó de encajar en la familia de Tinelli. Y es que, a pesar de que nunca hubo un conflicto interno, Marcelo no habría logrado que la modelo peruana se integrara con su familia, y ella tampoco habría hecho un esfuerzo para lograrlo.

"Lo que influyó mucho en el corte es la cero onda que tiene ella con la familia de él. No pasa nada, no es que se pelearon, pero nunca hubo feeling y ella tampoco hizo nada por ganarse a la familia", sentenció.

Es así que, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estaría marcada por acuerdos contractuales y distanciamiento personal. Aunque no han confirmado su ruptura, diversas versiones apuntan a que ya no están juntos. El silencio de ambos respondería a intereses del reality, que busca mantener el interés del público.