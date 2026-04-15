Elecciones evidenciaron un "voto de castigo" hacia ciertos partidos en el Congreso, según politóloga

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las elecciones del 12 de abril no solo definieron a los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, sino que también dejaron en evidencia un fenómeno político que marcará la composición del próximo Congreso.

Para la politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Gabriela Navarro, los resultados muestran con claridad la existencia de un "voto de castigo" hacia varias agrupaciones que no lograron superar la valla electoral y que quedarán fuera de la representación parlamentaria.

El voto de castigo y sus efectos

Navarro, en diálogo con Exitosa, explicó que el ciudadano parece haber implementado un voto de castigo en respuesta al actual Congreso, duramente cuestionado por la población. Partidos que hoy integran el Legislativo, como Perú Libre, Podemos Perú y Avanza País, no volverán a ingresar tras los resultados de los comicios.

"El Congreso, con estas elecciones, se ha dado cuenta de que sí existe un voto de castigo por parte del ciudadano hacia muchas organizaciones políticas", señaló.

La especialista subrayó que este fenómeno refleja el hartazgo de la ciudadanía frente a la falta de resultados concretos y la percepción de corrupción y confrontación permanente en el Parlamento. Para Navarro, el mensaje es claro: los electores buscan renovar la representación y castigar a quienes no cumplieron con las expectativas.

La oportunidad de las bancadas sobrevivientes

No obstante, tres partidos lograron mantenerse en la contienda y lideran la representación: Juntos por el Perú, Renovación Popular y Fuerza Popular. Navarro considera que estas agrupaciones tienen ahora una "oportunidad más" para demostrar que pueden articular reformas y responder a las demandas ciudadanas.

"Lo que estamos viendo es que estas tres bancadas tienen una oportunidad más para demostrar al ciudadano que sí puedes hacer algunos cambios siendo mayoría y pudiendo articular entre ellos las reformas", afirmó.

La politóloga advirtió, sin embargo, que la transición política no será sencilla. "No se va a dar una transición muy fácil de este gobierno al que viene", dijo, anticipando tensiones entre las fuerzas políticas y la necesidad de construir consensos en un escenario polarizado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la politóloga de la UNMSM, Gabriela Navarro, señaló que los recientes comicios evidenciaron un "voto de castigo" hacia varias agrupaciones que no lograrán pasar la valla. Al respecto, indicó que Juntos por el Perú,... pic.twitter.com/iWhwIgHQak — Exitosa Noticias (@exitosape) April 16, 2026

Falta de análisis sobre otros cargos

Navarro también llamó la atención sobre un aspecto que pasó desapercibido por la población durante el proceso electoral: la falta de análisis sobre quiénes acompañan al presidente.

"Estas elecciones se ha puesto el foco en la figura del presidente y se ha dejado de lado a quiénes se están postulando para el Senado y, es más, desde los vicepresidentes, no se ha analizado sus perfiles; no se ha visto quiénes están ingresando como diputados", advirtió.

Al cierre de esta edición, las actas contabilizadas superan el 91%, con Keiko Fujimori posicionándose primera en el podio electoral y Roberto Sánchez segundo, tras superar a Rafael López Aliaga por un margen muy ajustado, inferior al 1%.

Los resultados preliminares confirman que la segunda vuelta será altamente competitiva y que el nuevo Congreso Bicameral enfrentará el reto de reconstruir la confianza ciudadana en medio de un clima de descontento y exigencia de cambios.