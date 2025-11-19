Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo deslumbró en la competencia preliminar en traje de baño y gala

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Miss Universo 2025 ha iniciado su etapa decisiva: la competencia preliminar de la edición número 74 del certamen se desarrolló hoy miércoles 19 de noviembre en el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. A vísperas de la noche final, la Miss Perú, Karla Bacigalupo, compite por la ansiada corona.

La representante peruana de 31 años deslumbró y destacó entre las favoritas desfilando un traje de baño verde y un vestido de gala de pedrería en tonos azules. Conoce los detalles de su participación.

Desfile en Traje de Baño

Durante el primer segmento de la ceremonia, el desfile en traje de baño, la Miss Perú brilló sobre la pasarela con un bikini verde, tono que acompañó armoniosamente el tono de sus ojos, una de sus características más resaltantes.

La modelo peruana lució un bronceado y optó por llevar el cabello suelto con ondas suaves y complementó su look con aretes largos, proyectando seguridad y carisma frente al jurado.

Karla Bacigalupo en traje de baño durante la preliminar del Miss Universo.

Desfile en Traje de Gala

El segundo segmento de la famosa competencia preliminar previa a la final del Miss Universo alberga el desfile en traje de gala, donde las delegadas lucen sus atuendos más elegantes.

Algunas optan por usar el mismo vestido que lucirán en la noche final, mientras que otras deciden guardar "lo mejor para el final" y cambian el atuendo, añadiendo aun más suspenso a su participación.

La Miss Perú optó por un vestido de pedrería en tonos azules.

En el caso de la candidata peruana, lució un despampanante vestido en tonos azules ceñido al cuerpo, que resaltaba su tonificada silueta. El atuendo de gala estaba cubierto de minuciosa pedrería y aplicaciones de lentejuelas.

La particularidad del diseño de Bacigalupo recayó en su cuello alto y en unas mangas que le caían por los hombros, otorgándole un toque sofisticado. El vestido presentó patrones geométricos y transparencias en la cintura y busto.

Desfile en Traje Típico Nacional

Horas antes de la competencia preliminar, Karla Bacigalupo demostró su destreza en la pasarela luciendo un majestuoso traje típico plateado inspirado en el nevado Huascarán, emblema de los Andes peruanos.

El conjunto fue creado artesanalmente por el diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como el 'genio del Alto mayo', quien suele estar a cargo de los trajes típicos de las candidatas peruanas en el Miss Universo año tras año. Los detalles de pedrería en cada pieza del traje dennotaban la minuciosidad del artista.

La candidata peruana lució un conjunto del diseñador Beto Pinedo.

La edición 74 del Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre del 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Perú podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 8 p.m. en vivo mediante el canal oficial de YouTube del Miss Universo y la cadena de televisión Telemundo.

La Miss Perú Karla Bacigalupo demostró su destreza y carisma en la pasarela durante la competencia preliminar del Miss Universo.