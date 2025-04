Mónica Torres narra DURO momento que vivió tras hacerse la banda gástrica: "No saben por lo que pasé"

10/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Torres tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde no solo presentó sus próximos proyectos, sino también contó pasajes inéditos de su ámbito personal. La carismática actriz recordó una de las etapas más difíciles que le tocó vivir, luego de haberse sometido a una compleja y riesgosa operación: la banda gástrica.

Mónica Torres se sincera tras someterse a banda gástrica

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón le preguntó por esta situación, debido a que recientemente había comentado un poco respecto al tema. En respuesta, Mónica confesó que la primera vez que pisó un quirófano fue por esta cirugía en particular, debido a que tenía toda la ilusión de bajar de peso. Sin embargo, aceptó que aquella decisión solo le produjo una mala experiencia.

"La obsesión por querer hacerlo hizo que eligiera completamente mal al profesional que lo iba a practicar. Lamentablemente, las cosas no salieron como debían, y gracias a eso, hasta hoy, todavía tengo muchos problemas", manifestó en un inicio.

En esa línea, contó que fueron allegados quienes le recomendaron optar por un cirujano en específico, por lo que no creyó que someterse a la operación sería mala idea. Si bien considera que hay expertos en procedimientos bariátricos, Torres recomendó a los oyentes no dejarse llevar fácilmente por los comentarios, y por el contrario detectar las alertas que podrían sugerir un escenario complicado.

Mónica Torres (Instagram)

Las duras consecuencias que experimentó Mónica Torres

A fin de advertir al público sobre lo difícil que es atravesar por una mala intervención, Mónica Torres expuso algunas de las dificultades experimentadas tras su operación. Entre ellas, la actriz mencionó que fue diagnosticada con hernia hiatal, lo cual ocasionaba que su esófago no funcione correctamente. Esto, sin duda, le provocó dolores y fastidios, algo que aún la aqueja en ocasiones.

Por tal motivo, cuestionó que se hagan comentarios sobre la contextura o el peso de las personas, argumentando que esto podría desencadenar la misma experiencia que le tocó vivir. "Cuando la gente me comienza a decir que me haga la operación... no saben por lo que he pasado", expresó fiel a su estilo.

"El problema es que mucha gente cree que este tipo de opiniones la lanza desde el amor y la preocupación, pero no. Si no conoces a la persona y en qué proceso está, ni físico ni psicológico, mejor no digas nada. No des una opinión que no te la piden. Quizá con la mejor intención del mundo se lo dices, pero tal vez esta persona no lo necesita", puntualizó.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con Exitosa, la actriz y comediante Mónica Torres recordó su operación de banda gástrica y narró de qué manera se convirtió en uno de los episodios más difíciles de su vida: "No saben por lo que he pasado".



Así, Mónica Torres recordó su operación de banda gástrica, y narró de qué manera se convirtió en uno de los episodios más difíciles de su vida. "No saben por lo que pasé", advirtió la actriz.