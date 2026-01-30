Muere estrella del K-pop a los 27 años: "Lamentamos comunicarles esta triste noticia"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El miércoles 28 de enero llegó la noticia que nadie quería escuchar: Mo Soo-jin, la talentosa integrante de Acoustic Collabo, murió a los 27 años. La noticia la dio su agencia, Panic Button, y dejó a fans, colegas y a todo el mundo del K-pop totalmente en shock.

En sus redes, la agencia escribió: "Lamentamos comunicarles esta triste noticia, la vocalista de Acoustic Collabo, Mo Soo-jin, nos dejó el pasado 25 de enero".

La familia de la cantante decidió no se revele nada sobre cómo murió, así que Panic Button pidió comprensión y respeto de todos: "De acuerdo con sus deseos, no se revelará información detallada, incluida la causa de la muerte, por lo que les pedimos su generosa comprensión".

"Respetuosamente, les pedimos que se abstengan de especulaciones o rumores infundados", añadió Panic Button.

Los funerales fueron súper privados, solo con familiares y amigos cercanos, y sus restos fueron llevados al Eden Memorial Park en Namyangju el 28 de enero.

¿Quién era Mo Soo-jin?

Mo Soo-jin nació en 1999 y se unió a Acoustic Collabo en 2020. Antes de eso, estudió en varias de las escuelas más reconocidas para idols en Corea del Sur, donde pulió su talento y su estilo único.

No todo fue fácil en su carrera. En 2022 tuvo problemas legales con su antigua agencia, pero todo se resolvió en 2024 a su favor, lo que le permitió seguir su camino en la música sin conflictos.

En Acoustic Collabo, Mo Soo-jin atrapó a todos con su voz y su estilo, y parecía destinada a brillar en grande en el K-pop. Entre sus proyectos más importantes estuvo su participación en el álbum "Good to be with You", además de varias colaboraciones con otros artistas.

En junio de 2025, la artista dio un nuevo paso en su carrera y lanzó su primer tema como solista, "Your Universe", empezando una nueva etapa en su música.

Tristemente, su carrera terminó antes de lo que todos esperábamos, y las redes se llenaron de mensajes despidiéndola, donde fans y colegas recordaron su talento y lo que aportó al K-pop.

Así, el mundo del K-pop despide a Mo Soo-jin, quien se fue a los 27 años dejando su marca en la música surcoreana, mientras su familia pide respeto y privacidad en este momento tan doloroso.