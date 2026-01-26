26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento del primer actor de 'Café con aroma de mujer' y 'La mujer en el espejo' (1997) a los 85 años. La noticia dejó desconcertados a sus amigos, familiares y seguidores, quienes no dudaron en despedirlo con sentidos mensajes.

Fallece actor de 'Café con aroma de mujer'

A través de su cuenta oficial de X, Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena de Indias, Colombia, reveló la lamentable noticia de que el querido actor colombo-italiano, Salvatore Basile, conocido como Salvo Basile, perdió la vida en la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026.

La autoridad edil le dedicó un conmovedor mensaje de despedida al también productor y asistente de dirección, por su amplia trayectoria como una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión colombiana. Entre sus trabajos más recordados se encuentran las películas 'La estrategia del caracol', 'Águilas no cazan moscas', 'Ilona llega con la lluvia', entre otras. En televisión hizo parte de producciones como 'Calamar', 'Pobre Pablo' y 'Las noches de Luciana'.

"El 'italiano más cartagenero' de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada", escribió. "Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos", acotó en X.

El 'Italiano más cartagenero' de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó.



En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y «donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas». Buen... pic.twitter.com/R9W4iKC97D — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 26, 2026

¿De qué falleció Salvatore Basile?

Asimismo, se informó de forma preliminar que el artista de 85 años habría fallecido tras su ardua lucha contra un cáncer de páncreas que deterioró su salud rápidamente en las últimas semanas. Este dato fue dado a conocer por el hijo de Salvo Basile, Jerónimo Basile, en entrevista con Caracol Radio.

"El 1 de diciembre me llamó mi hermano Alessandro con un nudo en la garganta (...) le habían encontrado (a Salvo) un cáncer en el páncreas", dijo en la conversación. "La verdad, no lo esperábamos tan rápido, pero también (estamos) muy agradecidos porque estaba sufriendo muchísimo, el deterioro fue rapidísimo", acotó.

Murió Salvo Basile, reconocido actor y cineasta colombo-italiano, a los 85 años 👉 https://t.co/NlcQn6EOhi pic.twitter.com/h9kLrH9W8c — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 26, 2026

Trayectoria del actor Salvo Basile

Procedente de Nápoles, Italia, donde nació el 18 de mayo de 1940, Basile llegó a Colombia en 1968 como asistente de producción de 'Queimada', película del director italiano Gillo Pontecorvo protagonizada por Marlon Brando y grabada en Cartagena. Fue así como se enamoró de Colombia, donde vivió hasta el final de su vida.

Su primer papel en televisión colombiana llegó con la telenovela 'Calamar' en 1989 y posteriormente, al ganar notoriedad formó parte del elenco de 'Café con Aroma de Mujer', 'Prisioneros del amor', 'Sofía dame tiempo', 'Las trampas del amor' y 'La luz de mis ojos'.

A lo largo de su trayectoria, Basile recibió distinciones como el Premio Víctor Nieto a toda una vida en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en 2019, así como galardones en festivales nacionales e internacionales. Incluso fue productor y protagonista de El cielo (2007), dirigida por su hijo Alessandro Basile.

Es así como se reportó la lamentable muerte de uno de los máximos exponentes de la televisión colombiana, Salvo Basile. El actor falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero dejando una huella imborrable en amigos y familiares.