Disney en luto: Fallece aclamado guionista y codirector de 'El Rey León' a los 76 años

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un destacado director y guionista de películas de animación de Disney como 'El Rey León'. Colegas y figuras clave de la industria expresaron su pesar.

Muere codirector de 'El Rey León'

El productor y director Dave Bossert confirmó la noticia de la muerte de su colega el domingo por la mañana, escribiendo en una publicación de Facebook : "Estoy profundamente entristecido por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha fallecido en su próximo viaje". Según precisó, el artista perdió la vida a los 76 años el último sábado 17 de enero.

Seguidamente, Bossert caligicó a Allers como "un artista y cineasta extraordinariamente talentoso", así como "un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney", ya que, como se recuerda, sobresalió no solo por ser codirector de la aclamada película de animación 'El Rey León' de 1994, sino que también fue guionista de producciones como Aladdín (1992), La bella y la bestia (1991) o La sirenita (1989).

Asimismo, se reportó que Allers falleció en su casa de Santa Mónica, en California, dejando un gran dolor entre los que lo conocieron de cerca y sus fanáticos, que lo admiraban por su creatividad para plasmar los mejores dibujos animados de 'Disney' que marcaron toda una generación.

Disney rinde homenaje a Roger Allers

Amigos y colegas de Roger Allers no tardaron en expresar su pesar por su irremediable pérdida, entre ellos el director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, quien a través de sus redes sociales expresó:

"Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que continúa inspirando a audiencias de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colaboradores".

Finalmente, Bossert también resaltó en redes a Roger como un "hombre con un espíritu alegre y luminoso", y tras su partida, ahora "el mundo es más sombrío sin él. Descansa en paz, amigo mío. Hasta que nos volvamos a encontrar al otro lado".

¿Quién fue Roger Allers? Trayectoria

Allers nació el 29 de junio de 1949 en Rye, Nueva York, y se licenció en Bellas Artes en la Universidad Estatal de Arizona. Previamente a su debut como codirector de 'El Rey León' de 1994 junto a Rob Minkoff, Allers trabajó en clásicos animados de Disney, incluidos Aladdin, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Oliver y su compañía y Rescuers Down Under, además de Tron de 1982.

Fue nominado a un premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación por The Little Matchgirl de 2006, donde mostró su capacidad para evocar emociones profundas. Allers también adaptó el guion del musical de Broadway 'El Rey León' con Irene Mecchi, lo que le valió una nominación al Tony en 1998 como mejor libro de un musical.

Es así como se anunció que el mundo de la animación perdió una de sus figuras más emblemáticas. El reconocido animador, director y guionista, Roger Allers, fallece a los 76 años de edad.