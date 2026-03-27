¡PAREN TODO! Ana Paula Consorte estaría SALIENDO con el dueño de un gimnasio y sería el responsable de la ruptura con Paolo Guerrero

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El desenlace de la historia de amor de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero habría dado un giro inesperado. Según reveló Daniela Cilloniz, un empresario sería el presunto responsable de la ruptura entre la modelo y el futbolista.

En una reciente entrevista, Daniela Cilloniz celebra que Paolo Guerrero esté llevando una buena relación de padres y cordial con la madre de sus hijos, Ana Paula Consorte, con quien fue captado hace unos días tras anunciar su separación.

Daniela Cilloniz desmiente rumores de reconciliación

La actriz descartó estos rumores y aseguró que ambos mantendrían únicamente una buena relación como padres.

"Tengo entendido que no han vuelto, pero me parece bonito que tengan una buena relación de padres porque eso es muy importantes para los niños", mencionó.

Pero las declaraciones de Daniela no terminaron, pues reveló que la bailarina estaría, saliendo con alguien.

"No sé si será verdad o no, pero he escuchado que Ana Paula está contenta por otros lares", reveló en una entrevista concedida al diario Trome.

¿Por eso terminó con Paolo?

En la entrevista, fue consultada sobre si el nuevo interés amoroso de Ana Paula era el dueño de una conocida cadena de gimnasios de la capital, la actriz indicó que "estaban en coqueteos" y sorprendió al asegurar que este habría sido el motivo de su ruptura con el "Depredador".

"Sí, pero he escuchado que no sería con su entrenador, sino que sería con el dueño del gimnasio. Se rumorea que estaban en coqueteos y que por eso se habría separado", indicó.

La influencer brasileña y el futbolista estarían separados desde hace varios meses, según confirmó ella a un programa de televisión. Recordemos que el pasado 4 de marzo, Ana Paula Consorte confirmó que su relación con el futbolista Paolo Guerrero llegó a su fin.

El futbolista fue captado junto a Ana Paula Consorte hace unos días

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado más sobre el tema, manteniendo un completo misterio en torno a su relación como padres.

Hace unos días se difundieron imágenes de ambos caminando por la calle de la mano de su hijo, con completa normalidad, lo que dio apariencia de una posible reconciliación.