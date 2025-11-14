Chimbote: Payaso 'Farolito' es asesinado junto a su acompañante en un restaurante

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Durante la madrugada del viernes 14 de noviembre, un sicario asesinó a un reconocido payaso de Chimbote apodado como 'Farolito' cuando se encontraba cenando junto a su amigo en un restaurante. Ambos fallecieron tras el ataque del sicario que se hizo pasar como cliente.

Acribillan a artista de la calle y su amigo

En pleno centro de la ciudad de Chimbote, un doble crimen acabó con la vida de Alexis Pacherres Sánchez (29) conocido artísticamente como 'Farolito', junto a su amigo Hugo Haro Alarcón (30) cuando ambos se encontraban al interior de un chifa de la ciudad.

Alexis Pacherres Sánchez conocido como 'Farolito'

El atentado quedó grabado por la cámara de seguridad del local donde se observa que el sicario se hizo pasar como un comensal y aguardó frente a la mesa de sus víctimas. Momentos después, el asesino se levantó de su asiento y efectuó los disparos a quemarropa.

Posterior a los disparos, el criminal se acercó a sus víctimas para robarles sus pertenencias como celulares y billeteras. Tras el crimen, el sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, el hecho quedó registrado en la cámara de seguridad que servirá para dar con su paradero.

La policía del Departamento de Investigación Criminal y la Fiscalía llegaron hacia el local para realizar las primeras investigaciones y diligencias del doble asesinato.

Doble hipótesis policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló dos hipótesis en este caso que alertó a los ciudadanos chimbotanos debido al aumento del crimen.

Según información de Latina Noticias, el amigo del artista, Haro Alarcón, tenía antecedentes por robo agravado y delitos de extorsión. Además, era dueño de una piñatería donde Pacherres Sánchez habría trabajado por momentos.

El jefe de la Depincri Chimbote, el comandante PNP Percy Chacón, indicó que este habría tenido discusiones con una cabecilla y habría recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto. La segunda línea se maneja por conflictos amorosos.

"Estamos viendo si la línea es por un tema de una relación sentimental del occiso con una fémina que tendría familiaridad con un cabecilla (...) la otra línea que tenemos es que entre ellos habría existido una rivalidad", indicó el coronel.

Los cuerpos fueron llevados hacia la morgue central de Chimbote para realizar los exámenes forenses. La investigación policial y fiscal realizan las investigaciones del doble crimen cometido en contra del artista de la calle 'Farolito' junto a su amigo en Chimbote.