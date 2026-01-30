Hollywood de luto: Muere Catherine O'Hara, recordada actriz de 'Mi pobre angelito'

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento, del cine y Hollywood está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la famosa actriz Catherine O'Hara, ganadora de un Emmy y conocida por sus papeles cómicos a lo largo de las décadas como en 'Mi pobre angelito'.

Catherine O'Hara muere a los 71 años

Medios internacionales como 'Glamour' y 'TMZ' confirmaron que la veterana estrella de cine y televisión, Catherine O'Hara, perdió la vida este viernes, 30 de enero. De acuerdo a los primeros reportes, la actriz murió en su casa en Los Ángeles "tras una breve enfermedad", de la que se desconocen los detalles.

La noticia de la muerte de Catherine O'Hara no solo conmociona a Hollywood sino a millones de personas de todo el mundo, ya que durante décadas deleitó con las producciones que protagonizó, entre ellas el clásico de 'Mi pobre angelito' (1990), en la que interpretó a Kate McCallister, la madre del pequeño Kevin (Macaulay Culkin).

"La prolífica actriz, escritora y comediante Catherine O'Hara, ganadora de múltiples premios, falleció hoy en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad", indicó la agencia que representaba a la intérprete en un comunicado.

La muerte de la actriz tomó a sus amigos y familiares de sorpresa, ya que se le vio actuando en proyectos actuales: retomó su papel como Delia Deetz en 'Beetlejuice 2' junto a Winona Ryder e incluso participó en la segunda temporada de 'The Last of Us'.

Mensaje de Macaulay Culkin por muerte de Catherine O'Hara

La muerte de Catherine O'Hara ha despertado conmovedoras despedidas, entre ellos, la de Macaulay Culkin, quien no tardó en darle el último adiós a su madre en ficción con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego", escribió con profundo dolor acompañando el texto con dos fotos, una de su escena en 'Home Alone' y la otra de cuando la actriz lo acompañó a recibir su Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Quién fue Catherine O'Hara? Trayectoria artística

Nacida y criada en Toronto, Catherine O'Hara fue la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Comenzó su carrera en 1974, en el teatro de artes escénicas 'The Second City' y consiguió su primera oportunidad en televisión como suplente en 'Saturday Night Live'. Catherine saltó a la fama con su participación en la película 'Beetlejuice' (1988), de Tim Burton, en donde la vimos dando vida a Delia Deetz, junto a Winona Ryder. Sin embargo, muchos la recuerdan por su protagónico en el film 'Mi pobre angelito'.

A lo largo de su carrera, O'Hara recibió múltiples galardones, incluidos premios Emmy y un Globo de Oro, por su labor actoral y su versatilidad entre comedia y papeles dramáticos. Además, participó en producciones recientes como la serie The Studio de Apple TV+, por la cual obtuvo una nominación al Emmy en 2025.

