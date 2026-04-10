Murió querido actor de 'Game of Thrones' por delicada enfermedad a sus 35 años

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en el mundo del entretenimiento. Un querido actor de la saga 'Game of Thrones' murió a los 35 años tras padecer una delicada enfermedad y ser desahuciado hace unas semanas atrás.

Actor de 'Game of Thrones' tras terrible enfermedad

Una inesperada noticia recibieron los fanáticos de la famosa serie 'Game of Thrones' tras conocerse que el actor Michael Patrick falleció a los 35 años, tras batallar contra una enfermedad incurable.

La lamentable noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan con un sentido mensaje en sus redes sociales, ayer jueves 9 de abril, acompañado de una foto en la que ambos lucen sonrientes tras contraer matrimonio.

"Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor", se lee en el inicio de una publicación de Instagram.

Además, en dicho escrito destacó que su esposo influyó en la vida de muchas personas que tuvieron "el privilegio de conocerlo" en cada día de su vida. "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo", agregó.

En el cierre de su pronunciamiento público, la esposa del artista escénico extendió su agradecimiento a todas las personas que los apoyaron durante los últimos años.

Publicación de la esposa de Michael Patrick, en la que confirma la muerte del actor de 'Game of Thrones'

¿De qué murió Michael Patrick, actor de 'Game of Thrones?

El pasado 1 de febrero de 2023, Patrick fue diagnosticado con una enfermedad neuromotora conocida como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual afectaba directamente sus células nerviosas y su movimiento muscular lo que terminó por cambiar su vida en su totalidad.

Michael Patrick, actor de 'Game of Thrones'

Con el paso del tiempo, perdió la capacidad de hablar, caminar incluso hasta de respirar por lo que tuvo que recibir mucho apoyo médico durante su ardua batalla con esta afección.

En febrero se le pronóstico un año de vida y decidió no someterse a una traqueotomía para poder pasar el último tiempo que le quedaba al lado de sus seres queridos. Es importante señalar que, cuando era niño su padre falleció por la misma razón.

Es así que a los 35 años, Michael Patrick, actor de 'Game of Thrones' murió tras batallar con una enfermedad denominada neuromotora conocida como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Fue su esposa, Naomi Sheehan, la encargada de compartir la penosa noticia.