Natalia Salas toma una drástica decisión tras su lucha contra el cáncer: será operada nuevamente

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz de producciones nacionales, Natalia Salas revela que tomará una drástica decisión y se someterá a una nueva intervención de manera preventiva para frenar una posible propagación de células cancerígenas frente a su lucha contra el cáncer. La operación especializada fue recomendada por su oncólogo que se encarga de evaluar progresivamente la mejora que presenta frente a la enfermedad.

¿A qué operación se someterá la actriz Natalia Salas próximamente?

Según declaraciones de la actriz peruana Natalia Salas se realizará próximamente una intervención quirúrgica con la finalidad de disminuir notoriamente la posibilidad de que pueda ser diagnosticada de cáncer nuevamente en otro órgano de su cuerpo. Por esta razón, ha programadado una extracción de ovarios y trompas de Falopio a modo de prevención en favor de su salud.

Dicha intérprete, comentó que habría programado esta intervención hasta en dos oportunidades en el pasado, pero al presentar malestares respiratorios, no pudo ser operada por indicaciones de sus doctores y tuvo que reprogramar la atención médica según lo recomendado por su oncólogo. No obstante, destacó que ya fijo una fecha para llevar a cabo esta operación en favor de su salud a largo plazo.

En ese sentido, la actriz menciona que ha seguido su tratamiento y ha evolucionado favorablemente, al punto de ver resultados óptimos en sus últimas pruebas, recibiendo la felicitación de los doctores que la atienden en este proceso en su lucha contra el cáncer.

Motivación familiar para vencer la enfermedad

Siguiendo esa línea, la actriz enfatizó que la razón de seguir con todos los procedimientos necesarios que rodean su salud es su menor hijo que la impulsa a recuperarse en su totalidad de esta enfermedad que fue diagnosticada hace 4 años, en el 2022 y tras años de tratamiento aún sigue en el proceso de mejora.

Además, agradeció a sus seguidores que le desean pronta recuperación frente al proceso que lleva y están pendientes de sus avances de salud, afirmando que es creyente de la buena energía que le envían ya sea cuando se encuentra en la calle con personas, a través de sus redes sociales y por medio de sus allegados.

Familia de la actriz peruana Natalia Salas

Con esta información, Natalia Salas toma la drástica decisión de ser intervenida quirúrgicamente de manera preventiva para evitar que la enfermedad se pueda extender a otras zonas luego de luchar años contra el cáncer.