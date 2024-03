Nataniel Sánchez en terapia: "Mi papá no debió ser papá"

03/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nataniel Sánchez, actriz que dio vida al personaje de Fernanda en 'Al fondo hay sitio', reveló que prefiere mantenerse alejada de su padre tras contar íntimos problemas familiares que la llevaron a estar 12 años en terapia.

Tras su retorno a Perú, La recordada actriz ha estado aclarando incertidumbres sobre su participación en 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, en la entrevista dada a Verónica Linares para su canal de YouTube, abordó aspectos de su vida familiar y los desafíos que tuvo que afrontar a lo largo de los años.

¿Por qué se alejó de su padre?

Durante la entrevista, la artista compartió que decidió romper vínculos con su padre debido a su modo de interactuar con ella. De la misma forma, mencionó que está recibiendo terapia para lidiar con los conflictos familiares que la han afectado desde su infancia.

"Mi papá no debió ser papá, por supuesto que no. Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años. Yo decidí no tener relación con mi papá porque mi papá no se relacionaba conmigo de manera sana, y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera nuestros padres", enfatizó.

Por otro lado, aclaró que no recibió ningún tipo de maltrato físico. No obstante, recalcó que la relación que mantenían no era sana y no constribuía positivamente a su desarrollo personal.

"Mi papá no me tocaba, pero la manera de vincularse, yo sé que él hizo lo que pudo. Los amo, ya los perdoné, pero mi papá seguirá haciendo sus cosas a su manera. No le viene bien a mi vida. Entonces, yo decidí dar un paso al costado. Hace seis años, creo, antes de irme a España".

Su vida en terapia

Nataniel Sánchez reveló que lleva muchos años en terapia. Actualmente continúa con su proceso terapéutico tratando los conflictos familiares que experimentó desde que era más joven.

"Yo llevo 12 años de terapia, trabajando, venimos con la idea de que es tu papá y mamá, y eso es a muerte: y si te maltratan tú aguantas, pues no. Yo me he perdonado, yo no elegí esto. Yo necesito mi bienestar, quiero mi armonía", afirmó en el programa de Linares.

Su regreso al Perú

La recordada Fernanda de 'Al fondo hay sitio' reside actualmente en España. Sin embargo, regresó a su país natal para promocionar su lanzamiento como cantante con su reciente sencillo Soy yo la que te dice adiós.

Este proyecto es el resultado de una colaboración con el sello discográfico Apolo Récords, dirigido por Daniel Zenteno Ladrón de Guevara. Nataniel Sánchez es quien compuso la pieza musical, de la mano con Daniel de Guevara y Jorge Cuba. Además, cuenta con la participación de Hansel Sax en el saxofón y Okelis en el bajo. La masterización estuvo a cargo de Lewis Picket en Miami, reconocido por su trabajo con destacados artistas internacionales.

Este nuevo camino musical llega en un momento en el que Nataniel Sánchez decidió compartir la distancia que guarda con su padre y su proceso en terapia. A pesar de los desafíos personales, la artista está comprometida con su desarrollo profesional.