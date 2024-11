Nelly Rosinelli sale en defensa de su esposo tras ser acusado de mantenido: "Tiene dos carreras"

Los jurados de 'El Gran Chef: famosos' han cobrado gran fama en los últimos meses gracias a su carisma y llegada con el público televidente. Por ejemplo, Nelly Rossinelli no solo le dio el toque femenino al programa culinario, sino que también se convirtió en una influencer con gran acogida en redes sociales. Sus famosas loncheras son las más vistas por su público en plataformas como Instagram o TikTok.

Justamente, en estos clips, una parte de sus fanáticos enfiló contra su esposo quien suele ser protagonista de varias de sus publicaciones. Diversos comentarios lo han tildado de 'vago' y hasta de 'mantenido' lo que ha generado la respuesta de la propia Nelly.

La jueza de 'El Gran Chef: famosos' le abrió las puertas de su casa a las cámaras de Latina para conocer como es su hogar y la relación con su familia. En dicha entrevista, Nelly Rossinelli dejó en claro que su esposo no es ningún mantenido y que por el contrario, cuenta con dos carreras y una amplia experiencia en el área comercial de una empresa.

"Por si acaso Gerson trabaja. Porque en las redes sociales a veces dicen: 'oye Superman, el carga carteras', no. Gerson es economista, trabaja, tiene 2 carreras. Trabaja en la parte comercial de una empresa y tiene una carrera bancaria larga", precisó.

Nelly Rossinelli se ha convertido en una gran figura de la TV.

A su vez, la creadora de contenido resaltó la capacidad de su pareja para hacerse tiempo al cumplir con sus obligaciones laborales y poder ayudarla en la realización de sus videos.

"La gente cree que porque lo ve ayudándome, encima que trabaja que tiene un trabajo full time de lunes a sábado, encima de eso es un esposo con el que me he ganado porque me ayuda muchísimo en todo", añadió.