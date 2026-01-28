Nicki Minaj enciende la polémica por respaldar a Donald Trump: "Dios lo está protegiendo"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 28/01/2026
La cantante Nicki Minaj encendió la polémica al declararse la "fan número 1" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento organizado por la Casa Blanca.
La artista de reconocidos hits musicales refirió que las críticas ante el mandatario reafirman su posición de apoyarlo más. "Dios lo está protegiendo", indicó.
Conocida cantante respalda a Donald Trump
Durante un evento oficial, el presidente Donald Trump invitó al estrado a la rapera Nicki Minaj, sobre quien indicó conocía muy poco pero sabía que era una "gran admiradora" de su persona.
Indicó que la cantante había invertido "ciento de miles de dólares en las Cuentas Trump" dando paso a la cantante al estrado. Con un pomposo traje, la cantante indicó ser la fan número 1 del mandatario norteamericano.
"Probablemente soy la fan número 1 del presidente y eso no va a cambiar. El odio o lo que la gente diga no me afecta para nada. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Dios lo está protegiendo", indicó en conferencia de prensa.
La rapera no le hace caso a las críticas que pudieran llegar por mostrar su firme apoyo al presidente estadounidense. "De hecho me motiva a apoyarlo más y nos motiva a todos".
Además, precisó que los fanáticos no permitirán que se entremoten con Trump ante las "campañas de desprestigio". "Esas campañas no van a funcionar", indicó.
¿De qué trata la campaña de Trump apoyada por Minaj?
Este miércoles el presidente de Estados Unidos ha impulsado un nuevo proyecto gubernamental sin precedentes: 'Cuentas Trump', la reciente política del gobierno estadounidense.
Así, se anunció que a partir de julio el gobierno federal depositará $1,000 por cada bebé nacido entre 2025 y 2028, hasta el fin del periodo del gobierno de Trump.
"Por primera vez en la historia, vamos a dar a cada niño recién nacido estadounidense una participación financiera en el futuro, una ventaja en la vida y una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano", refirió Trump.
Con ello, el presidente Donald Trump estaría impulsando la concepción bajo el lema de construir "un país más fuerte y mejor", en el contexto de "hacer a Estados Unidos grande otra vez", según el gobierno norteamericano.