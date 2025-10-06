Magaly Medina recibe insultos de streamer Neutro durante transmisión en vivo: "Es una..."

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El streamer Neutro sorprendió a todos con sus fuertes declaraciones sobre Magaly Medina, dejándola en el centro de la controversia. Sus insultos y críticas no tardaron en viralizarse, generando miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores y detractores.

Neutro pierde los papeles e insulta a Magaly

Arturo Manuel Fernández Ocampo, más conocido como Neutro, se encontraba en República Dominicana grabando contenido para su canal de streaming cuando ocurrió el episodio que dejó a muchos boquiabiertos.

Durante una conversación con varias personas, el joven influencer lanzó duras palabras contra la conductora de ATV, refiriéndose a ella con expresiones fuertes y calificativos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

"Le encanta el chisme y te graba todo lo que haces. Es una mierd... Ya está, en pocas palabras, esa es Magaly. Ha ido hasta presa por difamación", declaró Neutro, mientras sus acompañantes intentaban suavizar el tono de sus comentarios.

Una de las presentes le recordó: "Pero por eso tú estás allá arriba, por Magaly también, ella te ha ayudado a eso". Ante esto, Neutro respondió con ironía: "Es que mujeres unidas jamás...", dejando claro que no estaba dispuesto a moderar sus palabras.

Magaly destruye a Neutro tras detención

Neutro no es nuevo en la polémica. Con tan solo 20 años, el streamer ha ganado notoriedad por su relación con Mayra Goñi y sus escándalos en transmisiones en vivo.

El incidente se suma a otros momentos controversiales del influencer, como su detención y esposamiento por parte de la policía de República Dominicana, situación que Magaly Medina calificó de "desubicado" en sus comentarios televisivos.

"Qué vergüenza, pero él parecía orgulloso de su hazaña. Señalar al policía, hablarle en voz alta, no obedecerlo... parecía que eso lo hacía sentir bien", dijo la 'Urraca'. "Estos chicos del streaming hacen todo por tener vistas, hacen todo. Pero qué vergüenza", añadió.

Además, Magaly Medina no dudó en comparar la situación de Neutro con lo que habría ocurrido si el incidente se hubiera dado en otro país.

"Si él hubiera hecho esto en Estados Unidos, en Miami, ya estaría en una cárcel del condado. Allá lo hubieran tirado al piso y lo hubieran enmarrocado sin tanto rodeo", expresó.

Así, Neutro volvió a encender la polémica con sus comentarios contra Magaly Medina, dejando en evidencia su frustración y el conflicto que mantiene con la periodista. Sus fuertes declaraciones y la viralización del video reafirman que el joven influencer continúa generando controversia.