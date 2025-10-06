Melissa Paredes en shock por vidente que advierte separación de Anthony Aranda: "Un pasado que piensa mucho en ti"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La predicción que recibió Melissa Paredes durante su participación en el podcast del vidente Uriel dejó claro que su vida amorosa podría enfrentar cambios importantes. Entre cartas de tarot y revelaciones inesperadas, la actriz se mostró nerviosa al escuchar sobre un posible distanciamiento con Anthony Aranda y la aparición de una figura del pasado que aún pensaría en ella.

Melissa Paredes en shock por predicciones

Durante la dinámica en el podcast de Uriel, Melissa Paredes tuvo que escoger cartas del tarot para conocer su futuro afectivo.

La tensión se apoderó del set cuando apareció la temida "carta de la muerte", que, lejos de anunciar un fallecimiento, simboliza cierres y transformaciones significativas en la vida personal.

Según el vidente, esta carta podría estar señalando un posible fin de su matrimonio con Anthony Aranda. Pero, el momento más inesperado llegó con la mención de un pasado que todavía influye en la vida de Melissa Paredes.

"Hay un pasado que piensa mucho en ti, que te recuerda con frecuencia. Me marca la carta del perdón, la carta de los enamorados. Tiempo al tiempo", expresó Uriel, y de inmediato muchos lo asociaron con Rodrigo Cuba, exesposo de la actriz y padre de su hija.

Melissa Paredes no pudo ocultar su nerviosismo. Mientras tomaba una copa de vino, comentó entre risas nerviosas y sorpresa: "Me muero", dejando ver lo impactada que estaba por las revelaciones del vidente.

Conflictos afectarían matrimonio de Melissa Paredes

La lectura también mostró que la relación con Anthony Aranda no sería tan sólida como aparenta. Aunque la pareja ha mostrado una imagen estable desde su boda en agosto de 2024, Uriel señaló que existen diferencias importantes que podrían generar conflictos.

"En el tema amoroso, esta persona ha sido muy buena contigo... pero suelen tener luchas por el dominio en la relación. Ambos tienen personalidades muy fuertes", detalló el vidente, subrayando la necesidad de comunicación y comprensión mutua.

Recordemos que su vínculo con Anthony Aranda comenzó en medio de la polémica tras el ampay de octubre de 2021, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba. A pesar de las duras críticas, la relación se consolidó con el tiempo y culminó en la boda que celebraron en 2024.

Así, la advertencia del vidente Uriel dejó a Melissa Paredes visiblemente en shock, señalando un posible distanciamiento con Anthony Aranda y el regreso de una persona de su pasado, interpretada por muchos como Rodrigo Cuba.