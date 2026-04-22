Tilsa Lozano es captada besando y pasando la noche con nuevo galán, pero él niega romance: "Somos amigos"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano vuelve a estar en el ojo mediático luego de que 'Magaly TV, la firme' la captara pasando la noche con un nuevo galán, con quien también viajó a Colombia para pasar unos días de relajo. Sin embargo, lo que más sorprendió es que el nuevo amigo de Tilsa negó tajantemente tener una relación con ella, a pesar de que fueron captados besándose en más de una oportunidad.

¿Tilsa tiene un nuevo romance?

Los 'urracos' descubrieron que el nuevo galán de Tilsa se llama Andrés Muñoz y fue captado ingresando a la casa de la exconductora la noche del pasado 15 de abril. Ambos no volvieron a salir hasta la mañana siguiente, cuando se dirigieron al aeropuerto con destino a Colombia, según comprobó el registro migratorio mostrado por el programa.

Durante las vacaciones, Andrés no mostró ningún indicio de que había viajado a Colombia, mientras que Tilsa siempre se tomó fotos completamente sola, dando a entender que está soltera. Ambos volvieron al Perú el 20 de abril y en todo momento se mostraron muy cariñosos, ya que se abrazaban a vista y paciencia de todos en el aeropuerto.

Una vez en Lima, la pareja se fue rumbo a Punta Negra, a la casa de Andrés, donde también pasaron la noche, pues Tilsa fue captada saliendo a la mañana siguiente. Allí ambos se dieron varios besos antes de despedirse, lo cual sería una confirmación de que hay algo más que una amistad.

¿Qué dijo Andrés sobre un romance con Tilsa?

Magaly expuso que Andrés Muñoz Álvarez Calderón es arquitecto, según muestra en sus redes sociales. También se supo que tiene un negocio inmobiliario en el norte del Perú y, al parecer, hasta hace poco tenía una familia consolidada, pero su relación habría pasado por una crisis.

El equipo periodístico se comunicó con Andrés para consultarle sobre el tipo de relación que tiene con Tilsa y, pese a que fueron captados besándose en varias oportunidades, Muñoz indicó en todo momento que solo era amigo de la exconductora.

" Somos amigos, somos súper amigos. ¿Por qué? (¿Tú tienes algún tipo de relación amorosa con ella?) No, no, para nada ", respondió el hombre ante la pregunta del reportero. Antes de cortar la llamada, reafirmó nuevamente que eran amigos desde hace varios años, pero no quiso dar más explicaciones.

Es así que, pese a las imágenes que evidencian cercanía y besos, Andrés Muñoz insiste en que solo mantiene una amistad con Tilsa Lozano. Sin embargo, los encuentros, viajes y muestras de afecto dejan abierta la duda sobre la verdadera naturaleza de su vínculo, alimentando así la polémica mediática.