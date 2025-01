"¡Nunca me satisfizo!": Belén Estévez lanza EXPLOSIVA revelación sobre un ROMANCE del pasado

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Belén Estévez conversó con Exitosa sobre varios aspectos de su vida personal. La bailarina argentina se refirió a las experiencias íntimas que tuvo con romances del pasado, revelando que hubo alguien que no la hizo sentirse satisfecha en este aspecto. ¿A quién se refirió? ¡Aquí te lo contamos!

Belén revela que es "muy sexual"

Durante el programa Contra el Tráfico, Belén confesó que es una "mujer muy sexual", y que considera al sexo como algo importante. No obstante, aclaró que primero debe tener una conexión con esa persona, quien además, en el amplio sentido de la palabra, debe "seguirle el ritmo".

Por tal motivo, Ricardo Rondón le recordó una conversación que tuvo con ella, en donde habría manifestado que tuvo una experiencia poco satisfactoria con su pareja. Por su parte, Belén aseguró que se refería al explícito tema, y que, en efecto, un romance del pasado no cumplió con sus expectativas.

"Yo dije que ningún hombre me seguía el ritmo, uno solo si pudo. Ah, he tenido uno que sí me seguía el ritmo, pero, nunca me satisfizo . Una sola vez, papito. No voy a decir tu nombre. Te creías que me seguías el ritmo, pero, ¿Qué ritmo?, ¿Tu ritmo? Porque mi ritmo nunca bailó. Bailaste solo, papito , porque ahí la música no la escuchaba"

Si bien no reveló a quién se refería, todo podría apuntar a uno de sus más conocidos romances. "A quien le caiga el guante, que se lo chante", dijo Rondón. No obstante, Belén remarcó que esta persona "no bailaba, ni con música". "El punto es que sea un hombre que te complazca. Que siga el ritmo, pero que también pueda complacerme", añadió.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con Exitosa, Belén Estévez reveló que no se sintió satisfecha con un romance en particular. "Bailaste solo, papito", comentó.



🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/tj60aRakXn — Exitosa Noticias (@exitosape) January 21, 2025

¿Cuál es el hombre ideal para Belén Estévez?

Fue en aquel momento que el conductor de Exitosa le preguntó cual sería el tipo ideal para ella. Fiel a su estilo, Belén reveló ciertas características que debe poseer el hombre que quiera ganarse su corazón, quien además debe complementarla en todos los aspectos.

"A mí me gusta el educado en el restaurante, el que me abra la puerta del carro. Pero de ahí, pasa la puerta, ¡y lo pelo! O sea, que me ayude a peinar las extensiones", bromeó entre risas. "Me gusta el hombre que me trata como princesa, pero también que me aterriza", añadió, remarcando que no cualquiera puede lograrlo.

Fue así que Belén Estévez se refirió a varios aspectos de su vida íntima, confesando además que una de sus parejas no la hizo sentir satisfecha. ¡"Bailó solo", según la argentina!