Olga Zumarán sufre aparatosa caída y será operada de emergencia HOY por fractura de cadera

Durante una breve comunicación con Exitosa, Koky Belaunde anunció una preocupante noticia: Olga Zumarán, ex Miss Perú Universo, sufrió una aparatosa caída. El estilista aseguró que la exreina de belleza terminó con la cadera fracturada tras el accidente, por lo que será sometida a una operación de emergencia este lunes 21 de abril.

En el programa 'Contra el Tráfico', Koky brindó detalles de la terrible experiencia que vivió Zumarán mientras realizaba actividades recreativas el último domingo 20 de abril. Según Belaúnde, ella se cayó por las escaleras del Club Terrazas, en Miraflores, y terminó bastante adolorida. Por tal motivo, fue trasladada de inmediato a una clínica donde ella es figura exclusiva.

En esa línea, el estilista contó que la hija de Olga lo llamó desesperada, debido a la cercanía que tiene él con su familia. Fue entonces que se enteró de lo ocurrido, y acudió de inmediato a la clínica para acompañar a su amiga. Momentos después, le informaron que la exreina de belleza debía someterse a una operación quirúrgica, la cual se realizará esta noche.

En esa línea, Koky comentó que estuvo acompañando a Olga y su hija, a quien destacó por la manera en que está afrontado la situación. No obstante, advirtió que la ex Miss Perú Universo de 1978 deberá contar con terapias post operatorias, pese a que ella ha manifestado que retomaría sus actividades con normalidad.

"Ella dice 'una vez que me operen volveré a caminar', pero no. Requerirá terapia. Los médicos le han dicho que debe ser consciente. Yo la veo con ese ímpetu, porque trabaja con varias marcas, pero no. Me han dicho que son casi tres horas de operación. Quizá mañana la pasen a cuarto", puntualizó.