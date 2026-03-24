¿Pamela Franco cara a cara con Pamela López?:"La Granja VIP" anuncia a nueva participante

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El domingo 22 de marzo, la producción del reality informó a los concursantes que Celine Aguirre había sido trasladada a una clínica local debido a una crisis respiratoria, situación que generó preocupación tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del programa.

La actriz llevaba varios días lidiando con una tos persistente que, con el paso de las jornadas, terminó afectando su salud y forzó su aislamiento fuera del set.

En la promoción difundida por la producción de "La Granja VIP", se observa la silueta de una mujer en jeans ingresando al set, acompañada de una voz en off.

El anuncio de una nueva integrante en "La Granja VIP" ha generado especulación y expectativa entre los seguidores del reality, sobre todo después de que Pamela Franco compartiera la promoción en su cuenta de Instagram.

"Cuando nadie lo esperaba, llega una bomba a la granja, explosiva, polémica y con mucho que decir. Una historia de amor, odio y traición la unen con tres de los participantes. Descubre quién es".

Pamela Franco comparte promoción en sus redes sociales

Este avance ha generado numerosas teorías entre los usuarios en redes sociales, quienes esperan conocer la identidad de la nueva concursante. Más aún después de que Pamela Franco compartiera la promoción en sus historias de Instagram.

El gesto fue interpretado por muchos como una pista sobre su posible ingreso a "La Granja VIP", aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su participación.

Otros usuarios no descartan que la sorpresa pueda estar relacionada con alguien de su entorno personal o profesional, dada la cercanía que mantiene con figuras que ya forman parte del programa.

Pamela Franco cara cara con Pamela López

Actualmente, en la granja se encuentran Pamela López, expareja de Christian Cueva, Paul Michael, Samahara Lobatón y Shirley Arica, todos ellos ligados en alguna oportunidad a algún conflicto con la cantante.

Como se sabe, en los últimos días, Pamela López, ha protagonizado tensas escenas con sus compañeras del reality como Pati Lorena, quien la alteró al recordarle que Christian Cueva la dejó por su explosiva personalidad.

La novia de Paul Michael es una de las que da show en el programa y ahora podría encontrarse con Pamela Franco cara a cara.

La producción de "La Granja VIP" ha logrado mantener el suspenso y la expectativa en torno a la identidad de la recién llegada. Hasta el momento, los usuarios esperan la confirmación de esta nueva participante.