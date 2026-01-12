La DESGARRADORA realidad que atraviesa Moisés Vega tras no poder ver a su hija: "He pasado por depresión"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Moisés Vega, reconocido cantante de cumbia peruana, ha mostrado su lado más sensible en redes sociales al confesar que no se encuentra bien emocionalmente debido a que, tras el fin de su matrimonio, son pocas las veces que ha podido ver a su hija.

La manutensión de sus hijas

El exintegrante de Hermanos Yaipén y Papillón recurrió a sus redes sociales para expresar a corazón abierto la cruda realidad que atraviesa en la actualidad, aunque siempre ha sido escueto con su vida privada, esta vez decidió romper su silencio.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, reveló episodios íntimos de su compromiso con Flavia Gómez y las consecuencias, que ha generado su separación de hace 10 meses atrás, en sus hijas, sobre todo en la mayor.

En primer lugar, el intérprete detalló las razones por la cual su matrimonio finalizó. Al respecto, señaló que le han llegado videos e indirectas hacia su persona, pero hizo hincapié en un audiovisual en el que la madre de sus primogénitas puso al aire una conversación privada con la cual afirmó "me quiere dejar supermal".

Además, señaló que han sido reiterados los diálogos en la que Gómez le ha prohibido ver a sus hijas afirmando que no cumple con la manutensión.

"Me está exigiendo una pensión cuatro veces mayor a la de mi primera hija. El monto que ella me exije es muy elevado y no está a mi alcance yo en estos momentos no me encuentro laborando en ninguna empresa ni casa musical. Estoy trabajando independientemente y de todo lo que recaude le he estado pasando mediante mis medios, lo que he podido darle a mi hija", sostuvo.

Después de más de 10 meses de silencio, hoy decido contar mi verdad. Gracias a todos mis seguidores, amigos y familia que me siguen por estas plataformas, les agradezco que estén pendientes de mi vida, y por eso hice este video para poder dejarles claro cómo me va en mi vida personal y porque fue el fin de mi matrimonio, no hay nada más que decir, gracias por su atención.

Rompe en llanto y revela que sufre depresión

En otro momento, subrayó durante este tiempo tan solo ha podido ver a su hija "3 o 4 veces". Explicó que la razón por la cual no ha podido suceder dicho reeencuentro se debe a la pensión que la madre está solicitando.

Asimismo, sostuvo que cuando quería saber de su hija solo recibía reclamos e inclusive puntualizó "he estado monitoreado todo este tiempo como si tuviéramos una relación".

"Me siento triste por no estar más presente en la vida de mi hija. He pasado momentos de depresión superfuerte, pero he tenido la valentía de llevar ayuda profesional (...) Solo quiero decir que extraño mucho a mis hijas. No pensé que tan lejos podía llegar el odio de alguien. Voy a salir adelante por ellas", manifestó.

