Imitador de Christian Yaipén se conmueve hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5

El último programa de Yo Soy tuvo un momento que nadie olvidará, lleno de emoción y aplausos del público. Luisito del Perú, conocido por su impecable imitación de Christian Yaipén, se conmovió hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5.

Imitador de Christian Yaipén frente a su ídolo

El martes 23 de septiembre, la edición de Yo Soy dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando Luisito del Perú, imitador de Christian Yaipén, interpretó el tema "Cambio mi corazón" frente al propio líder de Grupo 5.

El cantante ocupó un lugar en el jurado y coincidió por primera vez en el estudio con quien lo representa en el programa, generando una mezcla de nervios y emoción que se percibió en cada instante de la presentación.

Durante los ensayos, Luisito del Perú confesó que la noticia de cantar frente a Christian Yaipén había aumentado sus nervios, especialmente porque no se encontraba en su mejor estado vocal debido a molestias de salud.

Aun así, decidió salir al escenario y dar muestra de toda su capacidad artística, dejando ver la pasión y preparación que implica interpretar a una figura tan icónica.

Christian Yaipén felicita y abraza a su imitador

Tras la actuación, el jurado valoró la presentación y Christian Yaipén tomó la palabra para reconocer el esfuerzo del imitador. "Me has estudiado un montón, cuando te veo parece que estuviera mirando un video del Grupo 5", expresó el cantante, destacando la minuciosidad del trabajo de Luisito del Perú en timbre, gestos y movimientos.

El líder de Grupo 5 no solo felicitó al participante, sino que aprovechó para darle un consejo profesional: "Hay que cuidarse la voz porque es nuestra herramienta de trabajo, de eso vivimos".

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Christian Yaipén se levantó de su asiento en el jurado y se acercó a Luisito del Perú. Ambos se abrazaron con emoción y todos, el público y el jurado, celebraron el momento.

No fue el único en dar su opinión, ya que Ricardo Morán y Carlos Alcántara también compartieron su feedback, mientras que Jely Reátegui destacó el trabajo de Luisito, aunque le recomendó mejorar la energía y la expresión corporal durante sus presentaciones.

Así, el momento de tensión y nervios terminó transformándose en un instante de gran emoción. Luisito del Perú, imitador de Christian Yaipén, se conmovió hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5, dejando evidencia de que la pasión y la preparación detrás de cada presentación fueron valoradas por todos los presentes.