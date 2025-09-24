RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Emotivo momento

Imitador de Christian Yaipén se conmueve hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5

En el set 'Yo Soy', Luisito del Perú logró emocionar al público y al jurado. El imitador de Christian Yaipén se conmovió hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5.

Imitador de Christian Yaipén frente a su ídolo
Imitador de Christian Yaipén frente a su ídolo (Difusión)

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El último programa de Yo Soy tuvo un momento que nadie olvidará, lleno de emoción y aplausos del público. Luisito del Perú, conocido por su impecable imitación de Christian Yaipén, se conmovió hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5.

Imitador de Christian Yaipén frente a su ídolo

El martes 23 de septiembre, la edición de Yo Soy dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando Luisito del Perú, imitador de Christian Yaipén, interpretó el tema "Cambio mi corazón" frente al propio líder de Grupo 5.

El cantante ocupó un lugar en el jurado y coincidió por primera vez en el estudio con quien lo representa en el programa, generando una mezcla de nervios y emoción que se percibió en cada instante de la presentación.

Durante los ensayos, Luisito del Perú confesó que la noticia de cantar frente a Christian Yaipén había aumentado sus nervios, especialmente porque no se encontraba en su mejor estado vocal debido a molestias de salud.

Aun así, decidió salir al escenario y dar muestra de toda su capacidad artística, dejando ver la pasión y preparación que implica interpretar a una figura tan icónica.

Pamela López y las escalofriantes imágenes del accidente que vivió junto a los hijos que tiene con Christian Cueva
Lee también

Pamela López y las escalofriantes imágenes del accidente que vivió junto a los hijos que tiene con Christian Cueva

Christian Yaipén felicita y abraza a su imitador

Tras la actuación, el jurado valoró la presentación y Christian Yaipén tomó la palabra para reconocer el esfuerzo del imitador. "Me has estudiado un montón, cuando te veo parece que estuviera mirando un video del Grupo 5", expresó el cantante, destacando la minuciosidad del trabajo de Luisito del Perú en timbre, gestos y movimientos.

El líder de Grupo 5 no solo felicitó al participante, sino que aprovechó para darle un consejo profesional: "Hay que cuidarse la voz porque es nuestra herramienta de trabajo, de eso vivimos".

Beéle y Shakira encienden las redes al mostrarse juntos como nunca antes: "Voy a quedar de primera"
Lee también

Beéle y Shakira encienden las redes al mostrarse juntos como nunca antes: "Voy a quedar de primera"

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Christian Yaipén se levantó de su asiento en el jurado y se acercó a Luisito del Perú. Ambos se abrazaron con emoción y todos, el público y el jurado, celebraron el momento.

No fue el único en dar su opinión, ya que Ricardo Morán y Carlos Alcántara también compartieron su feedback, mientras que Jely Reátegui destacó el trabajo de Luisito, aunque le recomendó mejorar la energía y la expresión corporal durante sus presentaciones.

Así, el momento de tensión y nervios terminó transformándose en un instante de gran emoción. Luisito del Perú, imitador de Christian Yaipén, se conmovió hasta las lágrimas frente al líder de Grupo 5, dejando evidencia de que la pasión y la preparación detrás de cada presentación fueron valoradas por todos los presentes.

Temas relacionados Christian Yaipén Entretenimiento espectáculos farándula grupo 5 imitador Yo Soy

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA