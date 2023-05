'Pashi Pashi' revela que antes de entrar a "JB en ATV" dormía en el suelo y vendía 'tetas' venezolanas

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Margorie Machado, conocida como la encantadora 'Pashi Pashi' de "JB en ATV", concedió una entrevista a un medio local en la que reveló aspectos poco conocidos de su vida personal.

Las tres carreras de 'Pashi Pashi'

En dicha entrevista, la actriz cómica compartió detalles sobre sus múltiples ocupaciones. Además de su carrera en el mundo del espectáculo, Margorie es licenciada en educación física, administración de empresas e ingeniería civil.

"Gracias a Dios, con mi esfuerzo y mi trabajo, yo tengo tres carreras. Las ejercí en Venezuela. Soy licenciada en Educación Física, técnico medio de Construcción Civil y Administración de Empresa. Trabajé como burrita. Y de todos mis hermanos fui la única que ejercí", resaltó la venezolana.

'Pashi Pashi' y su difícil historia de migración

'Pashi Pashi' también reveló las razones que la llevaron a abandonar su nación. "Migrar no es fácil. Migrar me costó mucho. Tuve que pensarlo casi 15 o 20 días. Mi mamá no quería. Mi mamá decía que no tenía necesidad. Allá no había fuente de trabajo. No había trabajo, el pago era mínimo. Si tenías para comer, no tenías para vestirte", recordó.

Una vez establecida en Perú, la integrante de "JB en ATV" comenzó a comercializar una variedad de productos tanto en las calles como en los vehículos.

"Empecé a desarrollarme, a conocer, a perder la pena, el miedo. Empecé vendiendo lo que era empanadas, 'tetas', tizana, chocolates. Aprendí mucho, se me abrió mucho la humildad. Yo soy humilde, pero me expandí más".

"Desde las 10 de la mañana, a las 11 o 12 no tenía nada. Era una hora y media rapidito. Me baja y subía al bus. Y en diciembre, temporada de verano, vendía marciano", comentó.

'Pashi Pashi' reveló que llegó a nuestro país por la parte terrestre. "Me recibió la amiga. Ella en tres meses se iba a España. Me dejó donde yo vivo ahora. Los primeros meses dormía en unas colchonetas inflables en el piso", contó.

Su ingreso a "JB en ATV"

La actriz cómica, Margorie Machado, admite que su incorporación al elenco de "JB en ATV" fue totalmente inesperada para ella.

"Todo viene por lo del fútbol, me hice conocida por el fútbol, fui a canales de televisión. Tula (Rodríguez) me bautizó como 'La reina de las pichangas'. Estuve en el programa de Andrés Hurtado, como invitada especial. Donde Jorge Benavides estuve de invitada. Luego hicimos contrato con ellos, ese día se me bajó la presión, no podía creerlo, me dio escalofríos", comentó.

'Pashi Pashi' experimentó un ascenso meteórico en su carrera, pasando de ser anfitriona de partidos informales en el vecindario a ser invitada a participar en sketches de "JB en ATV".