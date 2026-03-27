Pati Lorena confiesa que intentó ahogar a su gato porque arañaba todo: "Te cocino y te mando a Chincha"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos
La polémica volvió a sacudir La Granja VIP Perú cuando Pati Lorena confesó sin filtro que llegó a intentar ahogar al gato de su esposo Felipe, porque arañaba todo en la casa. La participante relató cómo lo metió en la piscina y lo amenazó con "cocinarlo y mandarlo a Chincha", dejando boquiabiertos a Shirley Arica y Samahara Lobatón.
Pati Lorena confiesa que intentó ahogar a su gato
Durante una conversación con Shirley Arica y Samahara Lobatón en La Granja VIP Perú, Pati Lorena no dudó en sincerarse sobre un episodio que muchos calificaron de extremo.
"Un día le agarré del sobaco y lo metí en la piscina; lo ahogué. Me puse los guantes de cocina porque me arañaba. Lo agarré, lo metí a la piscina y le dije: 'Una más, un manotazo más, te cocino y te mando a Chincha, porque acá en Perú comemos gato. Así que una más y nunca más'", relató la participante.
Pati Lorena explicó que su frustración comenzó por los daños constantes que causaba el felino: puertas rayadas, alfombras destrozadas y muebles irreparables.
"Arañaba las puertas. Hay unas alfombras, hay una sala en mi casa. Le decía (a Felipe): 'El gato de m**rda', y Felipe decía: 'Él puede hacer lo que le da la gana'. No sabes lo que eran las puertas. Yo lo agarraba con mi guante de cocina, y le decía: '¿Quieres que te suelte m**rda en la piscina? ¿Quieres que te suelte?'". contó.
Celine Aguirre y su comentario racista contra Chincha
La mención a Chincha no pasó desapercibida y recordó los recientes comentarios de Celine Aguirre en el mismo reality, cuando durante un juego de charadas expresó: "¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los neg* comen gato, con todo respeto".
La polémica fue tal que la producción decidió cortar el audio, desviar las cámaras y suspender la transmisión en vivo por YouTube. Horas después, la actriz tuvo que abandonar el reality tras una descompensación que requirió atención médica.
La situación escaló hasta el Ministerio Público, que anunció una investigación preliminar por presunto delito de discriminación en agravio de la población afroperuana.
"Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició investigación preliminar a Celine Aguirre por el delito de discriminación en agravio de la población afroperuana, por realizar comentarios racistas en un programa de televisión", señala el comunicado del Ministerio Público.
Finalmente, la historia quedó marcada como uno de los momentos más comentados de La Granja VIP Perú, con Pati Lorena relatando sin filtros cómo intentó ahogar al gato por arañar todo.