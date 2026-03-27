¿Se fue a Argentina? Alejandra Baigorria viaja fuera del país tras ampay de Said Palao

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio del escándalo por el ampay de Said Palao, Alejandra Baigorria sorprendió al salir del Perú, generando rumores de que su destino podría ser Argentina, donde según Onelia Molina, estaría "desesperada" por hablar con las chicas que estuvieron en el yate y aclarar todo lo sucedido.

Alejandra Baigorria viaja fuera del país

La polémica no da tregua. El pasado 26 de marzo, Alejandra Baigorria encendió las redes sociales al revelar que salió del país justo cuando el ampay de Said Palao seguía generando titulares.

La empresaria compartió imágenes desde el avión, donde se le ve sonriente, una actitud que no pasó desapercibida considerando el difícil momento que atraviesa su relación.

Aunque no confirmó su destino, rápidamente surgieron especulaciones sobre un posible viaje a Argentina, país donde ocurrió la despedida de soltero que desató toda la polémica. Sin embargo, hasta ahora, la popular 'Gringa de Gamarra' ha optado por mantener en reserva los motivos de su salida.

Días antes, Alejandra Baigorria dejó en claro que su situación sentimental está lejos de resolverse. "Obviamente, estamos casados. Hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso", señaló, evidenciando que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su matrimonio con Said Palao.

Onelia dice que Ale Baigorria busca "pruebas"

Mientras el viaje de Alejandra Baigorria sigue dando de qué hablar, nuevas versiones comenzaron a circular. Según Onelia Molina, la empresaria estaría profundamente afectada por lo ocurrido y tendría la intención de esclarecer los hechos detrás del ampay.

"Ale está tan desesperada, ella está dispuesta a pagar todo para que las chicas hablen y todo. Ella me dijo: 'Es más, yo me quiero ir a buscar a las chicas, preguntarles si necesitan dinero, lo que sea'. Ale está cegada, solo quería limpiarlo", aseguró la ex de Mario Irivarren.

Tras estas declaraciones, la propia Alejandra se pronunció y aclaró si se sintió traicionada por Onelia Molina: "Se lo dejo a su criterio (sobre si se sintió traicionada). Prefiero mantener todo en reserva y estar tranquila. Hay cosas que son innecesarias, y que él de arriba va a sacar todo a la luz".

Así, en medio de la polémica por el ampay de Said Palao, el viaje de Alejandra Baigorria fuera del país sigue despertando dudas, incluyendo la posibilidad de que Argentina sea su destino, ya que, según Onelia Molina, la empresaria estaba "desesperada" por viajar allí en busca de la verdad.