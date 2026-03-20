Ministro Ángelo Alfaro rechaza denuncia por abuso sexual: "Jamás incurrí en un delito de esa naturaleza"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, emitió un comunicado para rechazar la denuncia por presunto abuso sexual en su contra. En el escrito indica que "jamás" cometió tal delito e indicó que habrían otras motivaciones detrás de la denunciante.

Ministro Alfaro rechaza denuncia

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un comunicado este 20 de marzo para pronunciarse por la denuncia por presunto abuso sexual cuando este tenía alrededor de 40 años con una joven menor de edad.

La denuncia pública fue realizada a través de un medio de comunicación donde la denunciante cuenta que mantuvo una relación con el que ahora ministro.

Sin embargo, el ministro Alfaro refiere que la denuncia busca "mostrarlo como autor de un acto de violación sin ninguna prueba real". En tal sentido, rechazó "categóricamente" tal acusación. Así, indica que tiene pruebas que la motivación de la acusación "está motivada por otros intereses".

"Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación. Por el contrario, yo sí tengo pruebas que demuestran que jamás incurrí en un delito de esa naturaleza y que toda esa acusación y campaña está motivada por otros intereses, que nada tiene que ver con supuestos actos justicieros", indicó.

Impondrían denuncia por chantaje

Alfaro indicó que se encuentra representado por el abogado Wilber Medina el cual mostraría las evidencias que confirman su postura respecto a que la denuncia no busca obtener justicia.

En su escrito indica que se presentarán pruebas en donde la denunciante admitiría obtener beneficios tras realizar la acusación. Sin embargo, la postura de Alfaro deberá ser corroborada. "La denuncia admite, en conversación vía chat con su hermana, que sí recibió dinero y un departamento en alquiler para mancillar mi honra e imagen", según indica.

En su escrito hace una precisión respecto a la relación que tiene con el hijo producto de la relación con la denunciante e indica que este decidió irse del país, siendo mayor de edad. "Eligió Australia, apoyándole en su proyecto".

Finalmente indica que llevaría a cabo una denuncia en contra de la persona en cuestión por difamación y chantaje. "Es necesario que el país conozca la verdad, por lo demás la denuncia por difamación y chantaje se llevará ante las instancias correspondientes", precisa.

El ministro de Energía y Minas rechazó la denuncia por abuso sexual en su contra y anunció que adoptaría medidas legales por difamación y chantaje.