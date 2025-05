Patricio Parodi fue EXPULSADO de hospedaje en Chiclayo por alterar tranquilidad de vecinos

¡Qué roche! Patricio Parodi y Piero Arenas protagonizaron un bochornoso incidente en Chiclayo, uno de sus recientes destinos elegidos para crear contenido. En medio de su estadía, ambos fueron echados por el dueño del lugar donde se alojaron brevemente, debido a que estaban alterando la tranquilidad de los vecinos.

A través de su canal en Kick, el 'pato' Parodi se encontraba transmitiendo parte de su recorrido por la ciudad norteña, acompañado de su amigo y excompañero de 'Esto Es Guerra'. Al caer la noche, ambos streamers retornaron a su alojamiento, pero tenían en mente hacer ingresar cuatro chicas para luego ir juntos hacia una discoteca.

Tratando de entrar a hurtadillas, Piero, Patricio, su equipo de grabación y las mujeres estuvieron a punto de acceder al pequeño departamento que habían solicitado por la plataforma Airbnb. Sin embargo, fueron sorprendidos por el dueño de la residencia, quien les advirtió respecto a su comportamiento.

"Un favor, solo entran dos personas", mencionó el arrendatario, ante la mirada atónita del 'guerrerito'. Posteriormente, el propietario agregó que, si no les parecía correcta la norma, él los invitaba a retirarse y devolverles su dinero. Dentro de sus argumentos, indicó que sus actitudes estarían incomodando a su familia y al resto de ocupantes en el lugar.

"No entran más. Se acabó. Si ustedes no están de acuerdo, yo les devuelvo el dinero y se retiran. Estamos perturbando tanto a las personas de acá (del vecindario), como de mi casa. Eso yo no lo voy a permitir. Entonces, les devuelvo el dinero, suben, recogen sus cosas y se retiran. Por favor, se baja el resto", expresó el dueño.