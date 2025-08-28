Patricio Parodi: ¿Quién es la misteriosa joven que fue ampayada con el chico reality?

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último fin de semana, Patricio Parodi se convirtió nuevamente en protagonista de un nuevo ampay. Una misteriosa joven lo acompañó durante su salida nocturna y las cámaras de los programas de espectáculos no tardaron en captarlos besándose, dejando a todos preguntándose quién es la chica que conquistó al popular chico reality.

El ampay de Patricio Parodi

Durante el último fin de semana, las cámaras de Magaly TV, La Firme pusieron bajo la lupa al popular Pato Parodi. El integrante de Esto es guerra fue visto disfrutando de la vida nocturna en una conocida discoteca, donde se dejó llevar por el ritmo de la música acompañado de una misteriosa joven.

Lo que parecía una simple salida entre amigos se transformó en noticia cuando las imágenes mostraron a Patricio Parodi en actitud bastante cercana con la joven, protagonizando abrazos, miradas cómplices y hasta un beso en plena pista de baile.

Fue entonces que el programa de Magaly Medina reveló quién era la mujer que lo había conquistado. Nada menos que Isabel Indacochea, una modelo de apenas 19 años.

El detalle que más ha generado debate entre seguidores y curiosos es la diferencia de edad. Patricio Parodi tiene 31 años, mientras que Isabel Indacochea acaba de alcanzar la mayoría de edad. La brecha de 12 años rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

¿Quién es la joven del ampay?

El caso de Isabel Indacochea también llamó la atención por un detalle adicional. Hace apenas unas semanas, la joven compartía en su cuenta de TikTok varios videos con su entonces pareja, un joven llamado Alonso. En esas publicaciones ambos aparecían muy enamorados, al punto de que algunos clips llegaron a viralizarse.

Sin embargo, de manera repentina, los videos desaparecieron justo cuando comenzaron a circular las imágenes de Isabel Indacochea con Patricio Parodi.

Actualmente, Isabel Indacochea aparece con frecuencia en transmisiones de la plataforma Kick, donde interactúa con figuras como el propio Patricio Parodi y el influencer Piero Arenas.

Vale destacar que varios usuarios han comparado a Isabel Indacochea con Luciana Fuster, la ex de Patricio Parodi con quien mantuvo una larga relación.

El ampay que captó a Patricio Parodi junto a Isabel Indacochea, de 19 años, ha generado gran expectativa en redes. La diferencia de edad de 12 años entre el chico reality y la joven ha sido uno de los temas más comentados por sus fans y medios de farándula.