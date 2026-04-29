¡No se lo esperaba! Padre de familia ENCARA a streamer peruano por acercarse a su menor hija durante transmisión

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que pretendía ser un momento de "entretenimiento" para la comunidad del streamer peruano conocido como "Jota Joda", terminó en una contundente lección de respeto y protección familiar.

Durante una transmisión en directo por la capital, el influencer decidió abordar a una transeúnte adolescente, iniciando una serie de comentarios y coqueteos que generaron una evidente incomodidad en la joven.

Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado cuando el padre de la menor, quien vigilaba de cerca, intervino para poner fin al hostigamiento. "Debes ver a quien te acercas", señaló el hombre, dejando en claro que su hija era menor de edad.

Padre insultó a streamer por coquetearle a su menor hija

La reacción del padre tomó por sorpresa a los espectadores y al propio streamer, quien intentó explicarse y pidió disculpas por la situación, pese a su explicación, el padre mantuvo su postura firme y le siguió increpando bastante exaltado.

"Es mi hija, ¿por qué te le acercas a ella hue**, que tienes?", se escucha decir al padre ofuscado mientras Jota Joda intentaba justificarse afirmando que es streamer y que realizaba una transmisión en vivo. "No me importa, pero no tienes por qué acercarte", respondió el progenitor de la menor, quien luego le consultó a su hija qué le había dicho exactamente el influencer.

Ante la evidente gravedad de la situación y la firmeza del reclamo, los acompañantes del creador de contenido se vieron obligados a intervenir de manera inmediata. Lejos de ofrecer una disculpa o reconocer el error de abordar a una menor de edad con fines de espectáculo, los amigos del streamer aparecieron en escena con el único objetivo de retirarlo del lugar.

Reacción en las redes sociales

Tras difundirse las imágenes del altercado en Lima, la comunidad digital cerró filas a favor del progenitor. El video, que se hizo viral en pocas horas, ha desatado un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido. La mayoría de usuarios respaldó la actitud del progenitor y destacó su intención de proteger a su hija.

En redes se compartieron mensajes como: "El padre solo está protegiendo a la menor", "Ese padre me representa", "No debió acercarse a una menor sin preguntar primero". No obstante, otro grupo consideró que la reacción fue exagerada y que el progenitor pudo dirigirse de una manera más calmada al streamer, pues este no sabía que se trataba de una menor de edad.

El caso visibilizó la creciente presencia de influencers y streamers en espacios públicos, donde suelen interactuar con transeúntes para generar contenido espontáneo. Este fenómeno plantea nuevos desafíos legales y éticos, especialmente cuando involucra a menores de edad.