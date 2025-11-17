Periodista peruana es hospitalizada tras romperse fuente de su embarazo y pide oraciones por sus gemelas

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista peruana Kathy Sheen, dio a conocer que se encuentra hospitalizada de emergencia en una reconocida clínica limeña luego de que se rompa la fuente de su embarazo por lo que ha pedido a sus seguidores a que oren por la salud de sus gemelas.

Hospitalizada de emergencia

Al cumplir más de 32 semanas de gestación, la mujer de prensa atravesó un incidente que se suscitó la madrugada de este lunes 17 de noviembre por lo que tuvo que acudir a un centro médico de manera inmediata.

Allí, la reconocida periodista viene siendo monitoreada por un equipo especializado debido al embarazo de alto riesgo que cursa y que comprometería la salud de sus futuras hijas.

Como toda madre primeriza, a través de sus historias de Instagram, Kathy se mostró preocupada por lo suscitado y dio a conocer mayores detalles de lo que atravesó mediante un video en el que se le observó echada sobre una cama médica y con una bata blanca.

"32 semanas y dos días. Estamos acá, hoy día en la madrugada se me ha roto la fuente y vine corriendo a la clínica que gracias a Dios queda cerca de mi casa. Me han atendido muy rápido porque saben que mi parto es de riesgo porque es gemelar, me han monitoreado. Parece que ya me quedo por acá para que maduren un poco y nazcan todavía en un tiempito", sostuvo.

Posteriormente, Sheen pidió a sus seguidores que oren por sus bebés porque aún están chiquitas y no dudó en expresar su temor, pero a la vez su optimismo de que todo saldrá bien. "Me asusto un poco, pero sé que todo saldrá bien. Así que con todita la fe", añadió.

Estará internada por 12 días

En otro momento, la comunicadora reveló que tendrá que permanecer internada por un aproximado de 12 días porque de acuerdo a lo estimado por su médico, sus gemelas nacerían recién a las 34 semanas, pero ello cambió tras la ruptura de membranas.

Cabe señalar que, durante dichas semanas la periodista recibirá maduración pulmonar y a su vez deberá guardar total reposo. "Sin moverme, sin pararme, puedo comer normal", refirió.Asimismo, extendió su agradecimiento a quienes oran por sus primogénitas.

