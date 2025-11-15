Fallece famoso influencer tras un altercado con la policía: Autoridades abren investigación

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un famoso influencer gastronómico falleció a los 34 años de edad tras un altercado con la policía en Texas. Las autoridades iniciaron una investigación sobre el caso, que dejó desconcertados a muchos seguidores en redes sociales.

Murió influencer latino en Texas

Una lamentable noticia remeció el mundo digital y de las redes sociales. Se reportó la muerte del influencer gastronómico, conocido como 'Food With Bear Hands', Michael Duarte, a sus 34 años, en un accidente familiar, dejando un legado de pasión por la cocina y más de dos millones de seguidores. El incidente fue confirmado por su agencia de representación, Alooma Media Group, que expresó su pesar por la inesperada partida del tiktoker.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro valioso cliente y querido amigo, Michael Duarte. Fue un socio leal y comprometido, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona extraordinaria. Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable no solo en nuestro equipo, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él", expresaron.

Según los primeros reportes y la declaración del portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina, Michael Duarte "fue abatido por la policía de Texas después de que amenazara con acabar con varias personas".

Asimismo, 'NeewsWeek' dio a conocer que el creador de contenido recibió al menos dos disparos durante una llamada por disturbios. Todo habría ocurrido apenas tres días después de la celebración por sus nueve años de casado con su pareja Jessica Duarte, madre de su hija de seis años.

Esposa de Michael Duarte habla por primera vez

Después del fallecimiento de Michael Duarte, su familia comunicó que él había perdido la vida en "un trágico y horrible incidente". Familiares y amigos del chef crearon una campaña en GoFoundMe para pedir donaciones que ayuden a sus parientes a cubrir los gastos del traslado de sus restos de Texas a California, así como su funeral.

Tras el terrible hecho, Jessica Duarte, la esposa del influencer reconocido en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumulaba más de dos millones de seguidores, rompió su silencio con un emotivo mensaje.

"He luchado con qué hacer desde su muerte, así que estoy haciendo lo que se siente bien y eso es compartir sus historias. (...) Planeo mantener su legado en marcha no solo para él, sino para su familia. Le dio a todos cada pedacito de él, así que es mi turno de devolvérselo", indicó en redes sociales sin dar más detalles del altercado que ahora es tema a investigar por el Departamento de Seguridad Pública.

¿Quién era Michael Duarte?

Su pasión por la cocina nació a los 14 años, cuando comenzó a trabajar en el restaurante mexicano de su tío. Durante la pandemia, tras atravesar una crisis de salud mental y pasar por un proceso de rehabilitación, encontró en la creación de contenido culinario, una forma de sanación y un nuevo propósito de vida.

En las semanas previas a su muerte, Michael compartió recetas de chili de pollo "over the top", ramen cajún de mar y tierra, cordero ahumado y buñuelos de langosta. En una publicación de Instagram de octubre de 2025, Michael recordó los inicios de cuando empezó a publicar contenido en línea.

#catfish #nuggets #southern #recipe ♬ original sound - foodwithbearhands @foodwithbearhands Cajun Catfish Nuggets 😮‍💨 Recipe ⤵️⤵️⤵️ If you're looking for a good Cajun Seasoning you need to try @TFTI BBQ - Tony Ramirez new rub! It was sold out but BACK IN STOCK! It has a nice spice with a smoky kick of Cajun and sweet taste of honey! Been putting it on everything! 💰 If you haven't tried any @Melinda's Hot Sauce do me a favor and try the Sriracha it won't disappoint! 🌶️ For the Catfish Nuggets: 1 lb Catfish 3/4 Buttermilk 2 Tbsp Sriracha @melindasfoods 3 Tbsp TFTI's Cajun Honey Rub Cut Catfish into Nuggets and soak in ingredients above for 1-4 hours For the Dredge: 1 Cup Cornmeal 1/2 Cup Flour 3 Tbsp Cajun Honey Rub 1 Tbsp Garlic Powder 1 Tbsp Paprika 1 Tbsp Salt 1 Tbsp Pepper Coat Nuggets in dredge and fry at 350 degrees for about 6-8 minutes or until golden brown then place on paper towels or a wire rack and finish with a light coating of more Cajun Rub For the Remoulade Sauce: 1/2 Cup Mayo 1 Tbsp Dijon 2 Tsp Horseradish 1 Tbsp Cajun Seasoning 2 Tbsp Relish 1 Tbsp Melinda's Sriracha 1 Lemon Add ingredients in a bowl and mix well it's that easy! Single Burner @Gasoneusa Bear Hands Cleaver L!nk !n B!0 🔪 #cajun

Es así como se reportó la muerte del influencer Michael Duarte. Las autoridades de Texas aclaran que el incidente se dio tras un altercado entre el creador de contenidos con la policía, quienes recibieron un llamado al 911.