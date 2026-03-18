Mónica Torres confiesa que estuvo al borde de la muerte tras mala praxis con banda gástrica

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Torres se sinceró frente a las cámaras de La Granja VIP Perú y relató uno de los episodios más difíciles de su vida: la mala praxis que sufrió con una banda gástrica y que la puso al borde de la muerte, dejándola meses sin poder caminar y con secuelas físicas y emocionales que jamás olvidará.

Mónica Torres estuvo al borde de la muerte

La historia comenzó cuando Mónica, presionada por los comentarios sobre su peso, tomó la decisión de someterse a una banda gástrica con un profesional que no estaba calificado.

"Entré con todas las ilusiones del mundo y desperté en UCI. Estuve entubada, amarrada, sin sentir las piernas, con un diente partido y sin saber qué había pasado", relató, describiendo el terror que vivió tras lo que debía ser una operación laparoscópica.

La situación se agravó aún más, pues la anestesia prolongada la dejó sin movilidad casi tres meses, y cada movimiento le generaba dolor. "Una mala praxis que pudo quitarme la vida", confesó, mientras contaba cómo todo surgió del afán de cumplir con lo que otros querían ver en ella.

El ángel que salvó a Mónica Torres

En medio del drama, Mónica recibió ayuda crucial. Su familia contactó al doctor Gustavo Salinas Sedó, quien logró revertir la situación, pues retiró la banda gástrica mal colocada, reconstruyó su estómago y, finalmente, realizó una manga gástrica exitosa.

"Si estoy aquí, si estoy viva, si estoy conversando con todos ustedes, es porque a mí una persona me salvó la vida y ese fue el doctor Gustavo Salinas Sedó", aseguró.

Con la operación correcta, Mónica comenzó un proceso de recuperación que le permitió recuperar la movilidad y la salud, aunque con la tristeza de no poder despedirse del doctor Salinas Sedó, fallecido el año pasado. "Lamentablemente, el año pasado murió y no pude despedirme de él", expresó.

Mónica y su reflexión sobre salud y sobrepeso

Mónica reflexionó sobre la presión social que enfrentan muchas jóvenes y cómo esto puede afectar su salud y autoestima.

"Lamentablemente, muchas personas meten esa idea a niñas, cuando a veces su sobrepeso es algo que se puede trabajar (...) Creo que todo el mundo tiene derecho a vivir su vida y nadie tiene derecho a decirte cómo debes lucir o cómo debes vivirla".

Así, Mónica Torres dejó claro que la mala praxis con la banda gástrica casi le cuesta la vida, pero gracias a la intervención de un doctor logró salir adelante y transformar una experiencia traumática en una historia de supervivencia y aprendizaje.