Piero Arenas advierte que volverá a salir de fiesta tras denuncia, pero Magaly lo parcha: "Desubicado"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Piero Arenas continúa envuelto en la polémica tras ser denunciado por presunto abuso sexual y, supuestamente, haber difundido contenido íntimo de una joven llamada Marcela Sánchez. El streamer amenazó con volver a las fiestas una vez que se archive su caso, pero Magaly Medina lo cuestiona duramente por actuar como si no estuviera en medio de una investigación.

Piero Arenas encara a Magaly y ella se defiende

En una de sus últimas transmisiones en Kick, Piero hizo un análisis de la aclaración que ella realizó acerca de los comentarios que hizo hace unos días sobre la implicancia de Kingteca en el supuesto delito, y afirmó que próximamente la periodista tendrá que rectificarse de todo lo que dijo sobre él.

"Empecemos con el tema de la señora pelirroja, que hoy en día se está lavando las manos. Lo dejo a criterio de ustedes (...) Ah, corrigió, se retractó. ¿Ustedes recuerdan el inicio, cómo me echaban a mí? ¿Y ahora ? Así como se han rectificado hoy con Kingteca, así se van a rectificar conmigo, palabra por palabra ", dijo.

Magaly, al escuchar las palabras de Piero, se mostró sumamente indignada y aseguró que en ningún momento hizo una rectificación, sino una aclaración sobre la información que difundió en su programa. Además, reafirmó que Kingteca debería ser incluido en una investigación.

En otro momento, Piero Arenas aseguró que próximamente volverá a hacer streams en fiestas, ya que solo está a la espera de que su abogado le confirme que el caso está archivado. "Creo que ya se acabó el recreo, es momento de salir, el caballo ha vuelto, la fiesta va a regresar, pero en un momento adecuado", afirmó.

Tras escuchar esto, Magaly no dudó en cuestionarlo duramente y le recordó las acusaciones por las cuales lloró hace unos días en su stream. También indicó que el streamer se cree por encima de la ley, debido a la falta de sanciones ejemplares en nuestro país.

Abogado niega que Piero Arenas tenga prisión preventiva

El fin de semana, el exintegrante de Esto es Guerra utilizó su canal de Kick para contarle a sus seguidores que habían dictado prisión preventiva en su contra, tras ser denunciado por abuso sexual y presunta filtración de contenido íntimo. Incluso se despidió de su familia y de su madre en directo, llegando a derramar algunas lágrimas.

No obstante, en la más reciente edición de Magaly TV, la firme, el abogado de la joven denunciante desmintió la versión de Piero, asegurando que no existe ningún tipo de detención en su contra hasta el momento, lo cual considera necesario luego de presentar todas las pruebas del presunto delito.

"Eso es mentira. Es una burla hacia el Estado y una burla hacia las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado hoy con el Ministerio Público de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento de la Fiscalía hacia el Poder Judicial por detención preliminar", informó.

No cabe duda que, el enfrentamiento entre Piero Arenas y Magaly Medina evidencia la tensión mediática en torno a un caso que sigue en investigación. Mientras el streamer busca retomar su rutina, las críticas apuntan a la falta de prudencia. El tema continúa generando debate sobre responsabilidad y justicia en el entorno digital.