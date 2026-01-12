Influencer peruana sufre lamentable pérdida y lanza EMOTIVO mensaje en redes sociales

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una popular y querida influencer peruana ha conmovido a más de uno de sus seguidores al lanzar un sentido mensaje en sus redes sociales anunciando la lamentable pérdida que sufrió y ha dejado entristecida no solo a ella, sino también a su familia.

Influencer peruana preocupa con sentido mensaje

La influencer peruana Lissy Verástegui, quien tiene más de 930 mil seguidores en TikTok y superó los 37.6 millones de 'me gusta', ha dejado a más de uno en shock. Pues bien, la creadora de contenidos que se ha ganado los corazones de muchos gracias a sus divertidos videos sobre maternidad, recetas y 'chismecitos' atraviesa un complicado momento.

A través de su cuenta de Instagram, compartió distintas imágenes que estuvieron acompañadas de un desgarrador mensaje para anunciar que, lamentablemente, falleció su querido perrito llamado Ares, quien fue su fiel compañero y amigo leal. En la escena se puede apreciar cómo le sostiene fuertemente una de sus patitas en lo que parece ser una camilla de una veterinaria.

En otra de las fotografías se aprecia una tierna dedicatoria y una urna funeraria de su querido "amigo de cuatro patas", que no dudaba en demostrar todo su amor a sus seguidores con su picardía y más divertidas aventuras en vida.

"Siempre fuiste y serás mi cachorro eterno, mi fiel compañero, mi sombrita. Gracias por las infinitas lamidas, por avisar cada vez que tocaban la puerta, por animarme en mis momentos más bajos, por hacerme reír con tus chavadas, por verme crecer en todos los sentidos y siempre mover la cola de emoción por estar a nuestra lado, hasta cuando el dolor era mucho para ti", escribió Lissy Verástegui.

Lissy Verástegui llora la pérdida de su perrito

Pero no todo quedó ahí, ya que la también publicista, que se inspira en su vida diaria con sus dos pequeños y su esposo Amadeo para crear contenido, expresó el dolor que siente por el vacío que deja su perrito Ares en su corazón tras su irremediable partida. Sin embargo, resaltó que siempre lo recordará con gran cariño y atesorará cada uno de los momentos vividos a su lado.

"Te fuiste muy rápido, pero te prometo recordarte con el mismo amor de siempre por el resto de mi vida", puntualizó, dejando a sus fanáticos sorprendidos con la noticia.

Es así como la reconocida influencer peruana, Lissy Verástegui, conmovió a sus seguidores al anunciar que falleció su querido perrito Ares, con un sentido mensaje en sus redes sociales.