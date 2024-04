¡Que fuerte! El 'Flaco' Granda tilda de miserable a Yaco Eskenazi tras hacer impactante revelación

Giancarlo Granda, más conocido en el mundo deportivo como El Flaco Granda, visitó esta mañana 'América Hoy' y sorprendió a todos con sus fuertes declaraciones. El afamado comentarista deportivo despotricó contra Yaco Eskenazi, debido a una revelación que hizo recientemente en el programa que ambos comparten 'Palabra de Hincha'.

En una reciente edición de 'Palabra de Hincha', Yaco Eskenazi sorprendió a todos al revelar que está atravesando por problemas económicos, debido a que está desempleado. Todo empezó cuando el exintegrante de 'Esto es Guerra' habló sobre su último viaje familiar que realizó a Disneyland y detalló que no pudo costear los 115 dólares que permiten acceder a las instalaciones sin hacer largas colas.

Al contar esta anécdota, su compañero el 'Flaco' Granda comentó, en un principio, que el costo era un monto insignificante para Yaco Eskenazi. El también modelo le recordó que está desempleado y que tenía que correr con los gastos de su familia durante el viaje.