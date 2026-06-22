Rafael Cardozo felicita a Cachaza por su embarazo, pero descarta futura amistad: "Vivimos cosas bonitas"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rafael Cardozo volvió a estar en el centro de la polémica luego de que su expareja, Carol Reali, confirmara que está embarazada de su primer hijo junto a su novio, André Bankoff. Tras ello, Cardozo fue consultado sobre el tema y, aunque en un inicio se negó a declarar, terminó felicitándola y deseándole lo mejor. Sin embargo, descartó que puedan tener una amistad en el futuro.

Rafael Cardozo reacciona al embarazo de Cachaza

El exintegrante de 'Esto es Guerra' fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos para consultarle sobre la nueva etapa que está viviendo Carol. En un inicio se negó a dar declaraciones, indicando que él es un tercero que sale sobrando en una relación de dos.

"La gente me está molestando y todos me escriben. Más que nada me critican, diciéndome que ahora sí encontró un hombre de verdad. Yo ni me meto ahí. Es una relación de a dos. ¿Qué voy a opinar?", expresó.

Sin embargo, ante la insistencia del reportero, optó por desearle lo mejor a quien en su momento fue su prometida, indicando que espera que todo marche bien junto a su pareja y durante su embarazo. Además, confesó que con ella nunca tocaron el tema de tener hijos durante los más de 10 años que estuvieron juntos.

"Nunca hablamos del tema e imagino que en tan poco tiempo debe haber hablado del tema con él y se logró, o tal vez ya lo estaba buscando. ¿Qué te puedo decir? Feliz por ella, por su familia. Es una excelente persona, pero qué más puedo decir...", agregó.

Rafael se niega a ser amigo de Carol

En otro momento de sus declaraciones, fue consultado sobre la posibilidad de tener una amistad con Cachaza en el futuro, debido a los buenos momentos que compartieron durante su relación. Sin embargo, afirmó que no podría ser amigo de una expareja.

"No creo en la amistad entre exparejas. Vivimos cosas bonitas, pero ahora no tengo nada que ver en su vida. Tampoco debería opinar ahora, no debería opinar nada", indicó.

Finalmente, aseguró que también tiene la ilusión de casarse en algún momento de su vida, pero quiere hacerlo una sola vez, por lo que sigue buscando a la persona ideal a sus 42 años.

"Yo quiero casarme una sola vez y lo voy a hacer con calma y bien hecho. Yo, con 42 años, quizá no me tocó la persona correcta", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Rafael Cardozo evidencian que mantiene distancia respecto a la nueva vida de Carol Reali. Aunque le deseó felicidad por su embarazo y su relación con André Bankoff, dejó en claro que prefiere mantenerse al margen y seguir enfocado en sus propios proyectos personales y sentimentales.