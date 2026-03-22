José Domingo Pérez y Pablo Sánchez son apartados de Fiscalía: Asociación de Jueces rechaza decisión de JNJ

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia rechazaron la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no ratificar a José Domingo Pérez como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción y de Pablo Sánchez como fiscal supremo apartándolos del Ministerio Público.

Cuestionan medida

JUSDEM cuestionó la no ratificación de los fiscales José Domingo Pérez y Pablo Sánchez advirtió un deterioro en las garantías de los procesos de evaluación dentro del sistema de justicia. Mediante un comunicado alertó que esta clase de decisiones puede afectar la lucha contra la corrupción y la confianza en las instituciones.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por el grave deterioro de las garantías que deben rodear todo procedimiento disciplinario, de evaluación y ratificación. La no ratificación no puede convertirse en un mecanismo de debilitamiento instituciona, menos aún, en un instrumento que, bajo fórmulas amplias o indeterminadas, termine favoreciendo objetivamente la impunidad, la corrupción y la criminalidad organizada", manifestaron.

Además, criticaron las "motivaciones cuestionables o con restricciones al derecho de defensa". En ese sentido, consideraron que las decisiones de la Junta Nacional de Justicia resultan cuestionables por su impacto y el contexto en que se producen ante las decisiones recientes de la JNJ.

"Reiteramos, por ello, nuestro posición histórica de rechazo a la ratificación de magistrados, en tanto en el contexto de crisis institucional por la que atraviesa el país, su práctica ha demostrado se un mecanismo altamente potencial de presión arbitraria y de abierta afectación a la independencia funcional. La estabilidad en la función jurisdiccional y fiscal no puede estar condicionada a una coyuntura particular en el que priman intereses particulares", señalaron.

Consideraron inaceptable, que decisiones se proyecten sobre la base de estándares ambiguos "sin asegurar el ejercicio del derecho de defensa ni una tutela efectiva ante arbitrariedades". En ese sentido exigieron que la actuación de la JNJ se ajuste a la Constitución, por lo que exhortó a que se adopten medidas normativas e institucionales para impedir que la ratificación continúe.

José Domingo Pérez no ratificado

La Junta Nacional de Justicia tomó la decisión de no ratificar al fiscal José Domingo Pérez el último 19 de marzo, quien formaba parte del equipo especial que investigó casos de corrupción de alto perfil en el país. Esta medida implica su salida del Ministerio Público, en el marco del proceso regular de evaluación y ratificación al que son sometidos jueces y fiscales.

Es por ello que, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia rechazó la no ratificación de José Domingo Pérez y Pablo Sánchez como fiscales del Ministerio Público.